Ônibus é flagrado transportando passageiros de forma irregular em Caruaru

Passageiros estavam em maio a diversas mercadorias que seguiam para a Bahia

Agentes da PRF identificam ônibus transportando passageiros de forma irregular em Caruaru (Foto: PRF/Divulgação)

Um ônibus que transportava roupas e passageiros no mesmo compartimento foi flagrado nesta sexta-feira (27) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A situação foi considerada irregular e de risco à segurança pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que quatro pessoas viajavam entre fardos de mercadorias.

O veículo havia saído de Santa Cruz do Capibaribe, com destino a Esplanada, na Bahia, e teria sido contratado por comerciantes para buscar produtos em polos de confecção da região, como Toritama e o próprio município de origem.

Durante a fiscalização, foram identificadas diversas irregularidades. O motorista não possuía autorização para realizar o transporte de passageiros, o que configura exercício irregular da profissão. Além disso, o veículo estava com alterações estruturais, incluindo a retirada de bancos, e apresentava problemas no tacógrafo, equipamento obrigatório que registra velocidade, distância percorrida e tempo de direção.

Também foi constatado o descumprimento da Lei do Descanso, que estabelece regras para a jornada de motoristas profissionais.

Após a abordagem, as mercadorias foram transferidas para um caminhão baú, e foi estabelecido um prazo para a regularização do ônibus.