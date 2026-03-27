Inmet prevê chuva forte no litoral de Pernambuco; confira os estragos causados pela ventania na Mata Sul
Toda faixa do litoral de Pernambuco está inclusa no alerta do Inmet, que além de chuva forte prevê ventania de até 60 km/h
Publicado: 27/03/2026 às 14:53
Mercado Público de São José da Coroa Grande durante ventania (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva intensa e ventania em toda a faixa litorânea de Pernambuco nesta sexta-feira (27).
Entre os municípios inclusos no alerta do Inmet está São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul.
Os fortes ventos da manhã e começo de tarde desta sexta causaram estrago no Mercado Público, destelhando parte da coberta e derrubando as barracas da área externa.
Vídeos que circulam em redes sociais mostram que a ventania também destelhou residências e bares na beira mar, assustando moradores e comerciantes.
Conforme a publicação do Inmet, que tem validade até o final da noite desta sexta, a chuva deve gerar acúmulo de água entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
Os ventos previstos serão intensos, como os que vêem assustando a população de São José da Coroa Grande, entre 40-60 km/h.
O volume de chuva acumulada, no entanto, ainda é baixo no litoral sul do estado.
Segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 3 horas, choveu 13,6mm em São José.
Neste período, até as 15h, o município onde mais choveu no estado foi Panelas, no Agreste, com 22,78mm.