Secretária da Mulher do Cabo diz que há duas linhas de investigação para ataque: "vingança ou tentativa de assalto"

Em entrevista ao Diario, Aline afirmou que há duas linhas de investigação iniciais para tentar desvendar esse ataque, ocorrido no fim da noite de quinta (26). Ela prestou queixa na delegacia nesta sexta (27)

Aline prestou depoimento, nesta sexta (27), horas após ter o carro atacado a tiros (Mariana de Sousa/DP)

Horas depois de ter o carro atingidos por vários tiros, a secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Aline Melo, prestou depoimento na delegacia, na cidade, nesta sexta (27).

Em entrevista ao Diario, Aline afirmou que há duas linhas de investigação iniciais para tentar desvendar esse ataque, ocorrido no fim da noite de quinta (26).

Uma delas é que o ataque pode ser uma vingança e tenha partido de uma pessoa que tenha medida protetiva determinada pela Justiça a partir de uma ação da Secretaria da Mulher.

“Pode ser Algum homem cumprindo medida protetiva que pode ter se sentido ameaçado e, por causa de medida, e ter tentando uma vingança”, disse.

A outra linha de investigação recai sobre uma possível tentativa de assalto para levar o carro.

“Pode ter sido também uma tentativa de roubo na estrada, que é bem escura. São comuns casos desse tipo”, afirmou.

Ainda na entrevista, ela disse que está assustada, mas sem nenhum ferimento.

“Não tive cortes nem nenhuma escoriação”, lembrou.

A Polícia Científica, por meio do Instituto de Criminalística, informou que iniciou a realização das perícias no veículo.

O que diz a SDS

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Defesa Social afirmou que está apurando a ocorrência que vitimou a secretária da Mulher do município do Cabo de Santo Agostinho, na noite da quinta-feira (26), no município.

‘De imediato, equipes de motopatrulhamento e guarnições táticas intensificaram as rondas na área, com o objetivo de localizar possíveis envolvidos. Na manhã desta sexta-feira (27), a vítima compareceu à 14° Delegacia de Polícia do Cabo para prestar depoimento e formalizar a ocorrência.

O que aconteceu

O crime aconteceu no fim da noite, na rodovia estadual PE-28, na região da Mata do Boto.

Aline estava acompanhada do motorista, quando uma motocicleta se aproximou e ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.

Os tiros atingiram várias partes do carro, inclusive o banco do passageiro, na altura da cabeça.

O motorista do veículo conseguiu escapar e seguir até a Delegacia do Cabo.

Aline contou que estava distraída no celular e não percebeu a chegada de uma moto com dois ocupantes.

Disse, ainda, que os motoqueiros fizeram uma ultrapassagem pela direita e começaram a atirar.

“Estou assustada, muito assustada. Um tiro pegou no lado direito, na altura da minha cabeça. São centímetros que podem, mudar a história”, afirmou.

Por nota, a Prefeitura do cabo informou que procurou "as autoridades competentes" para cobrar rigor nas investigações.

O que disse a governadora

Diante do ataque a tiros contra o carro da secretária de Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Aline Melo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), enviou uma nota no início da madrugada desta sexta (28).

Informou que está “acompanhando pessoalmente o caso envolvendo a secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, que teve o veículo atingido por tiros”.

Na nota, a governadora disse, ainda, que vai “apurar com rigor e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados”.

“Mulheres que ocupam espaços de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas.

Pernambuco não aceita essa violência e nossas forças de segurança já estão atuando para responder de forma exemplar a esse episódio”, acrescentou.

