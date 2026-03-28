Homem desaparece no Canal do Arruda, no Recife

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o homem teria pulado no canal e sido levado pela correnteza

(Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)

Um homem desapareceu no Canal do Arruda, na Zona Norte do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, ele teria pulado no canal e sido levado pela correnteza.

Três equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local na manhã deste sábado (28).

* Matéria em atualização

