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Homem desaparece no Canal do Arruda, no Recife

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o homem teria pulado no canal e sido levado pela correnteza

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/03/2026 às 09:56

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/Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco

(Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)

Um homem desapareceu no Canal do Arruda, na Zona Norte do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, ele teria pulado no canal e sido levado pela correnteza.

Três equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local na manhã deste sábado (28).

* Matéria em atualização

bombeiros , busca , Canal do arruda
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