Vida Urbana
PERNAMBUCO
Homem desaparece no Canal do Arruda, no Recife
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o homem teria pulado no canal e sido levado pela correnteza
Publicado: 28/03/2026 às 09:56
(Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)
Um homem desapareceu no Canal do Arruda, na Zona Norte do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, ele teria pulado no canal e sido levado pela correnteza.
Três equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local na manhã deste sábado (28).
* Matéria em atualização
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