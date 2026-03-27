Com investimento de R$ 258 milhões, planta de biometano é inaugurada em Jaboatão

Planta de biometano tem capacidade para produzir cerca de 108 mil m³ por dia; biocombustível será distribuído para uso doméstico (gás de cozinha) e industrial

A construção da planta de biometano teve início em maio de 2024 e foi concluída no fim de 2025, e contou com financiamento do Banco do Nordeste (BNB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma planta de biometano foi inaugurada, nesta sexta-feira (27), no Ecoparque Jaboatão, em Jaboatão dos Guararapes, no GRande Recife.

A unidade, que recebeu o investimento de R$ 258 milhões da Orizon, opera com o aproveitamento do biogás que é gerado através da decomposição de resíduos.

O empreendimento tem capacidade de produzir cerca de 108 mil m³ por dia de biometano, que será injetado diretamente na rede de gasodutos da Copergás (Companhia Pernambucana de Gás).

O biometano, combustível 100% renovável, será distribuído para uso doméstico e industrial. A construção da planta teve início em maio de 2024 e foi concluída no fim de 2025, e contou com financiamento do Banco do Nordeste (BNB).

O CEO da Orizon, Milton Pilão, destacou a importância da planta de biometano instalada no município. “A inauguração da planta de biometano do Ecoparque Jaboatão é um marco para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco e do Brasil, e amplia a disponibilidade de soluções energéticas sustentáveis e competitivas no país”, afirma.

Segundo ele, a nova unidade aumenta a produção de biometano, com confiabilidade, previsibilidade e capacidade industrial. “A solução permite que nossos clientes avancem em suas metas de descarbonização com integridade ambiental e eficiência operacional, sem abrir mão de desempenho”, pontua.

O biometano, gerado através da purificação do biogás, pode pode ser utilizado como combustível para veículos e também como gás de cozinha e também em indústrias.

Ecoparque Jaboatão dos Guararapes



Com área de 1,1 milhão de m², o Ecoparque Jaboatão dos Guararapes é responsável pela geração do biogás, pela decomposição de 3,5 mil toneladas por dia de resíduos gerados por 2,5 milhões de pessoas de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão e Moreno. Por dia, são destinados mais de 550 caminhões de lixo.



O local faz triagem de mais de 20 tipos de materiais. Entre os produtos recuperados estão plásticos, papel, madeira, metal e vidro. Além disso, o empreendimento possui uma termoelétrica com 28,5 MW de potência instalada que recebe e transforma biogás em energia elétrica e créditos de carbono ao evitar a emissão direta do metano na atmosfera.