Pernambuco soma 226 mortes violentas em fevereiro; governo aponta queda de 13,4%

Dados preliminares da Secretaria de Defesa Social indicam redução em homicídios e crimes contra o patrimônio na comparação com 2025

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Pernambuco contabilizou 226 Mortes Violentas Intencionais (MVI) em fevereiro de 2026, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS). O número representa uma redução de 13,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre, a queda informada é de 11,6%.

Apesar da redução percentual, o estado ainda soma mais de duas centenas de mortes em um único mês. Para efeito de comparação histórica, em fevereiro de 2017 foram registrados 496 homicídios.

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) totalizaram 2.328 ocorrências em fevereiro, uma diminuição de 34,8% na comparação com o mesmo período de 2025. No acumulado de 2026, a redução apontada é de 36,6%.

No recorte da violência contra a mulher, os casos de feminicídio apresentaram queda de 40% em relação a fevereiro do ano passado e de 11,1% no acumulado do ano, conforme os dados divulgados pela pasta.

Outros indicadores também registraram redução em fevereiro, como os roubos de veículos, que caíram 13,4%, furtos de veículos (23,1%) e roubos a coletivos (51,4%), na comparação com o mesmo mês de 2025.

Os números são preliminares e fazem parte do balanço mensal da Secretaria de Defesa Social. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, atribuiu os resultados ao planejamento e à atuação integrada das polícias Militar e Civil.