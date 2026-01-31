Pernambuco é o 4º estado mais violento do Brasil, aponta Anuário de Segurança

Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata estão entre os dez municípios mais violentos do Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública 2025

Violência urbana ( Rafael Vieira/DP)

Pernambuco permanece entre os estados com os índices mais elevados de violência letal no Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, o estado registrou taxa de 36,2 mortes violentas intencionais (MVI) por 100 mil habitantes e ficou ao lado do Amapá, Bahia, Ceará e Alagoas.

O indicador pernambucano está acima da média nacional, que foi de 20,8 mortes por 100 mil habitantes, a menor desde 2012, e também supera a média da Região Nordeste, que fechou 2024 com 33,8 mortes por 100 mil. Embora o Brasil venha apresentando uma tendência de queda nas mortes violentas desde 2018, essa redução ocorre de forma desigual entre estados e regiões, com o Nordeste concentrando alguns dos principais focos de violência letal do país.

As mortes violentas intencionais englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. De acordo com o anuário, em Pernambuco, a taxa elevada é resultado de conflitos armados, principalmente em áreas urbanas e periferias, onde disputas entre facções criminosas seguem impactando os indicadores de segurança pública.

Taxa de MVI por 100 mil habitantes em 2024:

Amapá - 45,1

Bahia - 40,6

Ceará - 37,5

Pernambuco - 36,2

Alagoas - 35,4

Entre os dez municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e maiores taxas de Mortes Violentas Intencionais em 2024, duas cidades pernambucanas figuram no ranking. Cabo de Santo Agostinho ocupa a 5ª posição, com taxa de 73,3 mortes por 100 mil habitantes e 159 vítimas em números absolutos.

Do total de vítimas, apenas quatro mortes decorreram de intervenção policial, o equivalente a 3% das MVI, indicando que a violência letal no município está majoritariamente associada a homicídios e outros crimes intencionais.

Logo em seguida, São Lourenço da Mata aparece na 6ª colocação, com taxa de 73,0 e 86 mortes registradas no ano. No município, apenas uma morte foi registrada por intervenção policial, representando 1% do total, uma das menores proporções entre as cidades listadas.

Recorte por regiões

No recorte regional, o Nordeste aparece como a região mais violenta do país em 2024, com taxa 155% superior à do Sudeste, que registrou 13,3 mortes por 100 mil habitantes, a menor de sua série histórica. Estados como Bahia (40,6), Ceará (37,5) e Alagoas (35,4) apresentam números próximos ou superiores aos de Pernambuco, evidenciando um padrão regional de letalidade elevado.

Pernambuco se distancia de estados com menores índices de violência. São Paulo, por exemplo, teve taxa de 8,2 mortes por 100 mil habitantes em 2024, enquanto Santa Catarina manteve índice de 8,5, ambos considerados patamares baixos para os padrões nacionais.

Esses estados se beneficiam de dinâmicas distintas do crime organizado e de políticas de segurança mais consolidadas ao longo do tempo.

Já na Região Norte, apesar de ainda apresentar taxas elevadas, alguns estados registraram quedas entre 2023 e 2024.

O Amapá, mesmo liderando o ranking nacional com 45,1 mortes por 100 mil habitantes, apresentou a maior redução proporcional do país, com queda de 30,6% no período. Tocantins, Roraima e Sergipe também tiveram recuos superiores a 20%.

O Anuário aponta que, no plano nacional, a redução das mortes violentas está associada a fatores como políticas públicas baseadas em evidências, mudanças demográficas e maior controle de armas.