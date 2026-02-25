A prisão do homem ocorreu nesta terça-feira (24), na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Homem é preso com caminhonete furtada em São Paulo durante fiscalização na BR-428, em Petrolina (Ascom/PRF)

Um homem foi preso na terça-feira (24) após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada na BR-428, em Petrolina, no Sertão do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido furtado em novembro do ano passado, na cidade de São Paulo. Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de adulteração e constataram que a caminhonete era clonada.

Após consulta aos sistemas, foi confirmada a ocorrência de furto.

Segundo informações repassadas à Polícia, o motorista informou que pagou R$ 50 mil de entrada e que negociaria o restante do valor em parcelas. O veículo está avaliado em cerca de R$ 200 mil.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Pernambuco e poderá responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.