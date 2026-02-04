Pernambuco registrou ao menos 22 casos de crimes contra a mulher em 35 dias de 2026

Dados oficiais mostram que, em 2025, Pernambuco teve uma alta superior a 15% de feminicídios, em relação ao ano anterior

Números de feminicídio avançam e precupam autoridades (Foto: Depositphotos/Agência Câmara de Notícias)

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (4), com o corpo debruçado sobre a filha recém-nascida de sete meses, em Nova Descoberta.

Este foi o crime de número 22 contra mulheres em Pernambuco, ao longo dos 35 dias de 2026.

A estatística oficial pode ser ainda maior, uma vez que o levantamento foi feito pela reportagem do Diario de Pernambuco.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que ainda não dispõe dos dados deste ano.

Dos 22 casos publicados pelo DP, oito são investigados como feminicídio, quatro como tentativa de feminicídio, sete como homicídios consumados, dois seguem como mortes a esclarecer e 1 como violência domestica, de acordo com registros da Polícia Civil de Pernambuco.

Antes da mulher assassinada em Nova Descoberta, nesta quarta, outro caso de feminicídio abriu a primeira semana de fevereiro.

Na segunda-feira (2), uma mulher de 33 anos, identificada como Luana Maria Braga de Santana, foi assassinada a tiros em um conjunto habitacional em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Douglas Cruz do Nascimento Silva, de 35 anos.

Informações repassadas à polícia indicam que o homem teria invadido a residência e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Luana. Após o crime, o suspeito fugiu e, até a última atualização, não havia sido localizado.

Pernambuco em alta

Pernambuco registrou aumento nos casos de feminicídio em 2025.

Dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam que 88 mulheres foram assassinadas em crimes classificados como feminicídio no ano passado, uma alta de 15,7% em relação a 2024, quando foram contabilizados 76 casos.

Nos anos anteriores, os registros foram de aproximadamente 75 casos em 2020, 87 em 2021, 72 em 2022 e 83 em 2023.

Apesar do crescimento dos feminicídios, o estado encerrou 2025 com a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes desde 2004, com índice de 32,7.

Em comparação com 2024, houve redução de 9,5%, o equivalente a 330 mortes a menos. O maior índice da série histórica foi registrado em 2017, com taxa de 57,1.

A SDS informou ainda que, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, 18.342 armas de fogo foram apreendidas em Pernambuco.

A pasta destacou também a realização de operações integradas em áreas de divisa com outros estados do Nordeste.

Segundo o governo estadual, o efetivo da segurança pública passa por processo de reforço, com previsão de mais de sete mil novos profissionais até dezembro de 2026.

Até o momento, 3.183 agentes já foram formados e mais de 3.400 seguem em formação.