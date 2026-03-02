Mulher leva 6 tiros em tentativa de feminicídio em Águas Belas, Agreste de Pernambuco

A mulher de 24 anos foi baleada na noite deste domingo (1º), dentro da própria casa, no município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco

Hospital Regional de Arcoverde (Foto: SES-PE)

Uma mulher de 24 anos, identificada como Erika de Matos Silva, foi atingida com seis disparos de arma de fogo na noite do domingo (1º), dentro da própria casa, no município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O principal suspeito, é o ex-companheiro da vítima, identificado como Daniel Henrique Batista, de 21 anos. Ele não aceitava o fim do Relacionamento.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida por um homem armado que efetuou vários disparos de arma de fogo. Erika foi encontrada por vizinhos que a socorreram para o Hospital João Secundino após ser atingida por disparos de arma de fogo.

A unidade de saúde acionou o efetivo do 9º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.

De acordo com a PM, Erika foi atingida por seis disparos nas regiões do tórax, braço e perna.

Após os primeiros atendimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional de Arcoverde. Conforme informações médicas, ela não corre risco de morte.

Em relato à polícia, Erika informou que estava separada há cerca de 30 dias de Daniel Henrique. Segundo ela, ele não aceitava o fim do relacionamento e teria efetuado os disparos.

Equipes policiais realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado.

A tentativa de feminicídio está sendo investigada pela Delegacia de Garanhuns. “As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido”, destacou à Polícia Civil de Pernambuco.

