Caso Renata Alves: namorado acusado de matar administradora em apartamento no Recife vai a júri popular

Administradora foi morta a tiros dentro do próprio apartamento, em 2022, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Acusado responde por feminicídio, sequestro e cárcere privado

Renata Alves foi morta com um tiro na testa em um contexto de violência doméstica (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O julgamento do suspeito do assassinato da administradora Renata Alves Costa, morta aos 35 anos em agosto de 2022, começa na quarta-feira (25), no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife.

O crime ocorreu no dia 6 de agosto de 2022, dentro do apartamento onde Renata morava, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana. Segundo as investigações, ela foi morta com um tiro na testa em um contexto de violência doméstica.

O principal suspeito, o então namorado da vítima, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, foi preso três dias após o crime, no aeroporto de Natal (RN). Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco por feminicídio, sequestro e cárcere privado.

De acordo com a investigação, o acusado já possuía antecedentes por agressão contra a ex-esposa e cumpria prisão domiciliar à época do crime. No dia do assassinato, ele teria rompido a tornozeleira eletrônica. A apuração policial também apontou que o caso estaria relacionado a um histórico de violência física e psicológica contra a vítima.

A mãe de Renata, Kátia Alves, afirmou esperar a responsabilização do acusado. Segundo ela, o impacto do crime sobre a família é irreparável e a condenação representaria uma forma de justiça.

Caso motivou lei estadual

A repercussão do assassinato levou à criação de uma legislação estadual em memória da vítima. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou, e o governo estadual sancionou em dezembro de 2025, uma lei que institui o dia 6 de agosto como o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Feminicídio em Pernambuco.

Instituto acompanha julgamento

O julgamento é acompanhado por representantes do Instituto Banco Vermelho, além de familiares e amigos da vítima. A organização foi fundada em 2023 e atua em ações de prevenção e conscientização sobre a violência de gênero. Segundo a entidade, suas atividades incluem campanhas educativas, iniciativas de mobilização social e parcerias com instituições públicas e privadas voltadas ao enfrentamento do feminicídio.