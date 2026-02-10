Jovem é esfaqueada no pescoço pelo ex-companheiro em Jaboatão, no Grande Recife

A tentativa de feminicídio ocorreu nesta segunda-feira (9), no bairro de Piedade, em Jaboatão, no Grande Recife; a jovem de 22 anos está internada em estado estável

o Hospital Getúlio Vargas (HGV) fica localizado no Bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Uma jovem de 22 anos, identificada como Ingrid, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, de 27 anos, nesta segunda-feira (9), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Segundo a família, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria atraído a vítima até a casa onde mora com a mãe, sob o pretexto de entregar a pensão das duas filhas do casal, de 2 e 4 anos.

Ainda segundo os relatos, quando ficaram a sós, ele atacou a mulher com golpes de faca na região do pescoço.

A jovem foi socorrida e levada ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife, onde permanece internada na ala vermelha. Apesar da gravidade, ela está consciente e com estado de saúde estável.

De acordo com familiares, o relacionamento durou sete anos e era marcado por episódios de violência.

A família relatou ainda que a vítima já possuía medida protetiva contra o agressor e que ele teria retirado a tornozeleira eletrônica na noite anterior ao crime.

Após o ataque, o suspeito fugiu.

O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser divulgadas após a completa elucidação dos fatos, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

