Mulher é assassinada a tiros pelo ex em residencial em São Lourenço

Vítima do feminicídio foi identificada como Luana Santana. O autor é Douglas Nascimento, que fugiu do local , após o crime, praticado na manhã desta sexta (2), no Residencial São Lourenço 3

Uma mulher foi assassinada a tiros, nesta segunda (2), dentro de um conjunto habitacional, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

O caso é tratado como feminicídio, configurado quando a mulher é vítima por causa do gênero.

O crime aconteceu às 6h, no Bloco 5 do Residencial São Lourenço 3.

A vítima foi identificada como Luana Maria Braga de Santana, de 33 anos.

O principal suspeito é o ex-companheiro dela, Douglas Cruz do nascimento Silva, de 35 anos.

A mulher foi encontrada morta dentro da residência, segundo informações repassadas para a polícia.

Ainda de acordo com informações preliminares, a vítima estava separada do suspeito há pouco tempo.

Douglas teria invadido a casa e dados vários tiros em Luana. Depois, ele fugiu do local.

O que diz a PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes do 20º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de feminicídio.

Ainda segundo a PM, uma mulher foi encontrada sem vida, na residência.

A PM disse, ainda, que o ex-companheiro da vítima teria invadido o local e efetuado vários disparos de arma de fogo.

“Após as diligências, o efetivo fez buscas na localidade, porém o suspeito não foi localizado até o encerramento da ocorrência”, acrescentou.





