Suspeito de matar ex-companheira a tiros é preso em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco

O feminicídio e a tentativa de homicídio ocorreram no dia 11 de janeiro deste ano, no bairro Cruzeiro, em Camocim de São Félix

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem de 27 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros, foi preso nesta quinta-feira (12), em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. O envolvido foi identificado como Matheus Rodrigo dos Santos Souza.

De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de janeiro de 2026, no bairro Cruzeiro, também em Camocim de São Félix.

Maria Crislaine da Silva, de 19 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades da residência onde morava.

Segundo a Polícia, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, efetuou os disparos e fugiu em seguida. A jovem morreu no local.

Durante a ação, a mãe dela também foi baleada e socorrida para uma unidade de saúde do município.

O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de homicídio na 14ª Delegacia de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que após realização dos procedimentos cabíveis, o suspeito ficou à disposição da justiça.

