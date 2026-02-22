Moradores da Rua da Aurora reclamam de barulho durante montagem de estrutura da Drilha de João Gomes

Vizinhos relatam que sons de caminhões, serras elétricas e instalação de equipamentos começaram de madrugada e se estenderam até o amanhecer deste domingo (23)

Trabalhos de montagem da estrutura começaram por volta das 21h de sábado (21) e só terminaram na manhã deste domingo (Foto: Reprodução)

Alguns moradores da Rua da Aurora, na área central do Recife, relataram ter tido dificuldades para dormir durante a madrugada deste domingo (23) por conta do barulho da montagem da estrutura para a "Drilha de São João Gomes", evento liderado pelo cantor João Gomes, que acontece ao longo do dia. Segundo relatos, os sons de caminhões e instalação dos equipamentos começaram de madrugada e só pararam pelo amanhecer.

"Foi um barulho infernal", desabafa ao Diario uma moradora que prefere não se identificar. Ela conta que a perturbação começou na sexta-feira (20), com sons de serra elétrica, batidas, música alta e gritos. Desde então, não consegue mais dormir. "É como se a gente não existisse. Falta total de cuidado com a população", critica. A moradora também teme que o incômodo continue com a retirada da estrutura após o evento, que termina às 17h.

A social media Adha Raiany, que também mora na Rua da Aurora, relata que o barulho durante a madrugada impediu que ela e sua família dormissem, incluindo a filha de 13 anos, que tem paralisia cerebral e epilepsia; a mãe, também epiléptica; e o padrasto idoso. "Aqui ninguém dormiu. A madrugada inteira com barulho de obra por causa da montagem do evento", conta.

Nem todos os moradores, porém, se sentiram incomodados. O gestor cultural Tiago Montenegro, residente da Aurora, vê o evento com bons olhos. "Eventos como esse são muito importantes para a cidade. Nossa família está feliz em receber pessoas de diferentes bairros e municípios que vieram celebrar a cultura pernambucana na nossa rua", disse.

Em nota, a organização da Drilha São João Gomes informou que "seguiu todas as orientações repassadas pelos órgãos competentes, com planejamento voltado à segurança, à organização e ao bem-estar de todos os participantes". A produção do evento também pediu desculpas "por qualquer transtorno que possa ter ocorrido" e reforçou que "cada decisão foi pensada para que o público pudesse curtir o evento da melhor forma possível, com tranquilidade e diversão".