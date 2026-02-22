Até o próximo ano: após o carnaval, Galo da Madrugada é desmontado no Centro do Recife

A retirada da estrutura marca a despedida do período momesco na capital pernambucana, depois de mais uma edição que reafirmou o bloco como o maior do mundo.

Galo da Madrugada começou a ser desmontado na manhã deste domingo (22), no Centro do Recife. (Francisco Silva/DP foto)

Após arrastar uma multidão de cerca de 2,5 milhões de foliões no Carnaval 2026, o Galo da Madrugada começou a ser desmontado na manhã deste domingo (22), no Centro do Recife. A retirada da estrutura marca a despedida do período momesco na capital pernambucana, depois de mais uma edição que reafirmou o bloco como o maior do mundo, título reconhecido pelo Guinness World Records desde 1994.

A desmontagem mobiliza equipes técnicas responsáveis pela remoção gradual das peças instaladas sobre a Ponte Duarte Coelho, garantindo segurança e organização do espaço urbano após o Carnaval. Com o fim da folia, o cenário retorna à rotina enquanto cresce a expectativa para o reencontro no próximo ano.