Polícia Civil investiga caso de agressão entre homem e mulher em Amaraji, na Mata Sul

Segundo a Polícia Civil, o homem de 32 anos foi agredido por mulher dentro de loja no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Polícia Civil de Pernambuco investiga caso de agressão entre homem e mulher em loja de Amaraji, na Zona da Mata Sul (Reprodução/redes sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que está investigando um caso de agressão contra um homem de 32 anos, identificado como Jhon Monteiro. Segundo as informações, a vítima teria sido agredida por uma mulher no interior de um estabelecimento comercial.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (19), dentro de uma loja localizada no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que uma discussão tem início entre o homem e uma vendedora, também de 32 anos, no interior do estabelecimento. Em seguida, a situação evolui para agressões físicas.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sob responsabilidade da 66ª Delegacia de Amaraji.

Ainda na nota, a corporação destacou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”.

