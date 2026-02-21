° / °
Vida Urbana
Agreessão

Polícia Civil investiga caso de agressão entre homem e mulher em Amaraji, na Mata Sul

Segundo a Polícia Civil, o homem de 32 anos foi agredido por mulher dentro de loja no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/02/2026 às 19:53

Seguir no Google News Seguir

Polícia Civil de Pernambuco investiga caso de agressão entre homem e mulher em loja de Amaraji, na Zona da Mata Sul/Reprodução/redes sociais

Polícia Civil de Pernambuco investiga caso de agressão entre homem e mulher em loja de Amaraji, na Zona da Mata Sul (Reprodução/redes sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que está investigando um caso de agressão contra um homem de 32 anos, identificado como Jhon Monteiro. Segundo as informações, a vítima teria sido agredida por uma mulher no interior de um estabelecimento comercial.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (19), dentro de uma loja localizada no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que uma discussão tem início entre o homem e uma vendedora, também de 32 anos, no interior do estabelecimento. Em seguida, a situação evolui para agressões físicas.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sob responsabilidade da 66ª Delegacia de Amaraji.

Ainda na nota, a corporação destacou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”.

Veja também:

agressão , Amaraji , Polícia Civil de Pernambuco
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP