Polícia Civil investiga caso de agressão entre homem e mulher em Amaraji, na Mata Sul
Segundo a Polícia Civil, o homem de 32 anos foi agredido por mulher dentro de loja no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco
Publicado: 21/02/2026 às 19:53
Polícia Civil de Pernambuco investiga caso de agressão entre homem e mulher em loja de Amaraji, na Zona da Mata Sul (Reprodução/redes sociais)
A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que está investigando um caso de agressão contra um homem de 32 anos, identificado como Jhon Monteiro. Segundo as informações, a vítima teria sido agredida por uma mulher no interior de um estabelecimento comercial.
O caso aconteceu nesta quinta-feira (19), dentro de uma loja localizada no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que uma discussão tem início entre o homem e uma vendedora, também de 32 anos, no interior do estabelecimento. Em seguida, a situação evolui para agressões físicas.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sob responsabilidade da 66ª Delegacia de Amaraji.
Ainda na nota, a corporação destacou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”.