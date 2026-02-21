Apac renova aviso de chuva para Agreste, Sertão e Fernando de Noronha

Previsão indica pancadas de chuva moderadas, com possibilidade de pontos fortes, entre este sábado (21) e domingo (22) nas regiões sob monitoramento da Apac

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o aviso de pancadas de chuvas moderadas, com possibilidade de pontos fortes para o Agreste, Sertão e o arquipélago de Fernando de Noronha entre este sábado (21) e o domingo (22).

Conforme a agência, instabilidades associadas à Zona de Convergência Intertropical devem provocar pancadas de chuva de intensidade moderada em Fernando de Noronha.

Já a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis mantém a previsão de chuvas no Agreste e no Sertão do estado.

Segundo a Apac, a previsão indica pancadas de intensidade moderada, com possibilidade de chuvas fortes, principalmente entre a tarde e a noite nas regiões do Agreste, do Sertão de Pernambuco, do Sertão do São Francisco e de Fernando de Noronha.

