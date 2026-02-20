Drilha de João Gomes antecipa festividades juninas no Recife, neste domingo (22), na Rua da Aurora

Entre as atrações, estão os cantores Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas, Mestrinho, MC Don Juan e Ruan Vaqueirinho, além de desfiles de bacamarteiros, banda de pífano e quadrilhas juninas

Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Mestrinho são algumas das atrações da Drilha de João Gomes (Foto: Reprodução / redes sociais; Rafael Vieira / DP fotos)

O Carnaval 2026 pode ter encerrado no Recife, mas a folia não acabou. Só que dessa vez, o frevo vai dar lugar ao forró com a Drilha de João Gomes, que acontece neste domingo (22), na Rua da Aurora, área central da capital pernambucana. Entre as atrações confirmadas pelo cantor, estão os artistas Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas, Mestrinho, MC Don Juan e Ruan Vaqueirinho.

Além desses cantores, haverá o desfile de bacamarteiros, banda de pífano e quadrilhas de São João. Entre os grupos confirmados, estão as quadrilhas juninas Mulambembes em Pernas de Pau, Raio de Sol, Origem Nordestina, Dona Matuta.

Também estão confirmados o Grupo de Bacamarteiros Mandacaru de Abreu e Lima, a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, os Bonecos Gigantes de Olinda, a Companhia Feira de Teatro Popular - Pernas pra Circulá e o Boi Maracatu.

A concentração do evento irá começar às 11h, na Rua da Aurora, com a saída dos trios prevista para iniciar a partir das 12h.

A Drilha na Rua da Aurora irá abrir o novo projeto de João Gomes, denominado São João Gomes, que promete promover, entre fevereiro a junho, uma série de eventos juninos, como o show Pé de Serrita, que irá percorrer algumas cidades do Nordeste, e a Vila São João Gomes, que deve realizar edições internacionais. Ambos os eventos ainda não tiveram datas e locais divulgados.

A “Drilha de São João Gomes” propõe resgatar a tradição de trios elétricos de forró que comandava as celebrações pré-juninas em várias cidades do interior de Pernambuco entre 1990 e início dos anos 2000, tendo como um dos grande nomes desse evento o cantor Elifas Júnior, considerado o “Rei das Drilhas”.