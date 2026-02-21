Jovem agredida por companheiro em Jaboatão morre após quatro dias internada
A morte foi confirmada na manhã desta sexta-feira (20). A jovem foi agredida na segunda-feira (16) na Rua Juriti, em Jaboatão dos Guararapes
Publicado: 21/02/2026 às 16:21
PCPE (Arquivo/DP)
Uma jovem de 22 anos, identificada como Kailanne Thaís Xavier, morreu na manhã desta sexta-feira (20), após quatro dias internada em uma unidade de saúde. Ela foi vítima de agressão na Rua Juriti, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (16). Segundo informações repassadas à polícia, a jovem foi agredida pelo companheiro e socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu hospitalizada.
De acordo com a polícia, o suspeito foi detido em flagrante após o caso. No dia seguinte, ele passou por audiência de custódia e foi colocado em liberdade.
O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que segue investigando o caso. “As diligências já foram iniciadas e seguem em andamento até completa elucidação dos fatos”, destacou a corporação.