Carnaval 2026: Nena Queiroga e Geraldo Azevedo abrem shows no Marco Zero no último dia de folia
Elba Ramalho, Alceu Valença, Spok e Orquestão são os nomes que ainda devem agitar a última noite de carnaval no palco Marco Zero
Publicado: 17/02/2026 às 21:30
Foliões lotam Marco Zero no dia de abertura do carnaval do Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
Nena Queiroga abriu, nesta terça-feira (17), a última noite de shows no Marco Zero, no início da programação de encerramento do Carnaval do Recife. Após a apresentação da cantora, o palco recebeu Geraldo Azevedo, dando sequência à noite que ainda contará com Elba Ramalho, Alceu Valença e Spok e Orquestrão.
Durante seu show, Nena dividiu o palco com convidados como Maria Flor, Robertto, Letícia Bastos, Trimanos Brasil e o projeto Solarinas. A apresentação foi encerrada em clima de celebração, com a presença de reis e rainhas do Carnaval do Recife, reforçando a tradição da festa.
Na sequência, Geraldo Azevedo subiu ao palco acompanhado por bonecos gigantes que homenageavam personalidades como Wagner Moura, Fernanda Torres e Kleber Mendonça Filho. O cantor iniciou sua apresentação ao som de “Quando Fevereiro Chegar”, com muito frevo em palco.
A noite de encerramento, no principal palco do Carnaval do Recife, ainda promete momentos marcantes com Elba Ramalho e Alceu Valença, dois nomes consagrados da música brasileira. Ao fim do show de Alceu, o Marco Zero será tomado pelo frevo contagiante de Spok, encerrando em grande estilo os festejos carnavalescos.
Programação
19h - Nena Queiroga;
20h30 - Geraldo Azevedo;
22h - Elba Ramalho;
0h- Alceu Valença;
2h - Spok e Orquestrão