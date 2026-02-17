Carnaval 2026: veja ao vivo o último dia de shows no Marco Zero do Recife
Apresentações no Marco Zero serão transmitidas ao vivo pelo Diario, a partir das 19h desta terça-feira (17)
Publicado: 17/02/2026 às 15:07
Alceu Valença (Maurício Ferry/ PCR)
Alceu Valença, Nena Queiroga, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Spok e o Encontro de Maracatus de Baque Solto encerram, nesta terça-feira (17), a última noite do Carnaval 2026 no Marco Zero do Recife.
Desde a abertura da folia, o palco do Marco Zero tem reunido uma multidão de foliões, que acompanham uma programação marcada pela diversidade de ritmos e pela presença de grandes nomes da música nacional.
O Diario de Pernambuco transmite todos os shows ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h:
Programação
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto;
19h - Nena Queiroga;
20h30 - Geraldo Azevedo;
22h - Elba Ramalho;
0h- Alceu Valença;
2h - Spok e Orquestrão