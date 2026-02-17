Carnaval 2026: veja ao vivo o último dia de shows no Marco Zero do Recife

Apresentações no Marco Zero serão transmitidas ao vivo pelo Diario, a partir das 19h desta terça-feira (17)

Alceu Valença (Maurício Ferry/ PCR)

Alceu Valença, Nena Queiroga, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Spok e o Encontro de Maracatus de Baque Solto encerram, nesta terça-feira (17), a última noite do Carnaval 2026 no Marco Zero do Recife.

Desde a abertura da folia, o palco do Marco Zero tem reunido uma multidão de foliões, que acompanham uma programação marcada pela diversidade de ritmos e pela presença de grandes nomes da música nacional.

O Diario de Pernambuco transmite todos os shows ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h:

Programação

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto;

19h - Nena Queiroga;

20h30 - Geraldo Azevedo;

22h - Elba Ramalho;

0h- Alceu Valença;

2h - Spok e Orquestrão

