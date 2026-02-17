Carnaval 2026: veja a programação da Quarta de Cinzas que não deixa a folia acabar

Bacalhau do Batata, Boi da Macuca, Bacalhau na Vara e outros eventos culturais marcam presença na Quarta-feira de Cinzas do Carnaval 2026

Bacalhau do Batata é o bloco mais conhecido na quarta-feira de cinzas em Olinda. Foto: Divulgação ()

Com a chegada da Quarta-feira de Cinzas (18), a maior parte das celebrações carnavalescas se despede em Pernambuco. Ainda assim, a tradição do encerramento da folia se mantém com o desfile do Bacalhau do Batata, símbolo da despedida do Carnaval no estado. Além do tradicional bloco de Olinda, neste ano a programação da quarta-feira também contará com a saída do Boi da Macuca e do Bacalhau na Vara.

O Bacalhau do Batata é um dos festejos mais emblemáticos do período, conhecido pela irreverência de sair em cortejo na manhã da quarta-feira de cinzas. A tradição, criada para reunir foliões que trabalharam durante o Carnaval, tornou-se símbolo do encerramento oficial da festa no estado.

Neste ano, o Boi da Macuca também marca presença na quarta-feira, em Olinda, com um cortejo especial que celebra o aniversário do boi e de seu fundador.

Já em Paulista, o Bacalhau na Vara, referência da cultura popular do município, promete animar o público com atrações como Almir Rouche e Molejo.

Em Recife, no polo do Mercado da Boa Vista, a tarde da quarta-feira vai ter show da Orquestra Rockfônica de Frevo, assim como Maria Pagodinho e Carlinhos Monte Verde.

Em Camaragibe, o polo do Pernambuco Meu País contará com shows como Ferrugem, Clara Sobral e Priscila Senna, dentre outros, na Praça de Eventos.



Programação

Olinda

8h Bacalhau do Batata (Alto da Sé)

16h Boi da Macuca (Largo do Guadalupe)

Paulista

10h Bacalhau na Vara (Nas ruas de Paratibe e Arthur Lundgren I)

Recife

Polo do Mercado da Boa Vista

13h30 Maria Pagodinho

15h Carlinhos Monte Verde

16h30 Orquestra Rockfonica de Frevo

Camaragibe

Palco Pernambuco Meu País

19h Clara Sobral

20h20 Gil Júnior

21h50 Ferrugem

23h40 Michele Andrade

01h30 Priscila Senna