Carnaval 2026: foliões chegam cedo para curtir último de folia no Recife Antigo

Famílias e crianças aproveitam o carnaval no fim da tarde no último dia de folia, nesta terça-feira (17).

Famílias curtem o carnaval no centro do Recife. (Sandy James/DP Foto)

A folia tomou conta do centro do Recife no fim da tarde desta terça-feira (17), último dia do Carnaval de 2026, reunindo famílias e crianças em clima de festa. Com o encerramento do carnaval se aproximando, os pernambucanos seguem ocupando as ruas em um clima de despedida e celebração.

“Eu já gosto muito do carnaval do Recife, esse ano vim trazer minha filha pela primeira vez para ela conhecer também, ver um pouco da nossa cultura. Escolhemos vir mais cedo porque esse horário é mais tranquilo, melhor para andar no meio do pessoal”, falou o folião Rodrigo, que veio com a esposa e a filha de dois anos para a Praça do Arsenal.

Exaltando a diversidade dos polos culturais, a brincante Priscila Lima falou um pouco de como vem se sentindo nesses dias de carnaval: “A programação está muito boa, muito diversificada, mostrando a cultura de Pernambuco. Com muita organização e com muita segurança conseguimos tirar um grande proveito, trazendo nossas crianças e aproveitando bastante com a família, principalmente para os pequenos já aprenderem a nossa cultura viva”.

Os foliões ainda demonstraram animação ao falar da programação de shows nesta terça-feira. “Ainda estou vendo como é que vai ser o resto do dia. Amo de paixão o Carnaval de Pernambuco, é maravilhoso, não perco um. Para cá (Praça do Arsenal) já vim duas vezes neste carnaval, na prévia e hoje, que estou vindo diretamente de Olinda”, disse Elisangela Batista Leitão sobre os planos para o último dia de festa.

Neste último dia de carnaval, o polo de festejos do centro do Recife terá uma série de shows nos polos da Praça do Arsenal, Marco Zero e Pátio São Pedro. Além de outras áreas em Recife e Olinda.