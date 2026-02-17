Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta terça-feira (17)

Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem nesta terça-feira (17).

A programação da sexta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:

Programação

Palco Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto;

19h - Nena Queiroga;

20h30 - Geraldo Azevedo;

22h - Elba Ramalho;

0h- Alceu Valença;

2h - Spok e Orquestrão.

Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal

18h-30 - Josildo Sá com Participação Natasha Falcão e Juba;

20h - Isadora Melo;

21h30 - Martins;

23h - Patu Fu;

0h45 - Academia da Berlinda.

