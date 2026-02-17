Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta terça-feira (17)
Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero
Publicado: 17/02/2026 às 18:28
Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)
A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem nesta terça-feira (17).
A programação da sexta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.
O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:
Palco Marco Zero
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto;
19h - Nena Queiroga;
20h30 - Geraldo Azevedo;
22h - Elba Ramalho;
0h- Alceu Valença;
2h - Spok e Orquestrão.
Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal
18h-30 - Josildo Sá com Participação Natasha Falcão e Juba;
20h - Isadora Melo;
21h30 - Martins;
23h - Patu Fu;
0h45 - Academia da Berlinda.