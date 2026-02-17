Carnaval 2026: Com presença de Wagner Moura e Kleber Mendonça, bonecos gigantes desfilam em Olinda

37º Encontro de Bonecos Gigantes arrastam foliões em desfile tradicional nesta terça-feira (17), em Olinda.

Bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, em Olinda. (Wanderson Oliveira/DP)

As ladeiras de Olinda receberam logo pela manhã o desfile do tradicional Encontro dos Bonecos Gigantes, que arrastou uma multidão nesta terça-feira (17), celebrando o 37º ano de uma das manifestações mais simbólicas da folia pernambucana.

Com concentração no Largo do Guadalupe, centenas de foliões acompanharam o cortejo pelas ruas históricas, aplaudindo enquanto os bonecos passavam e transformavam a cidade em um verdadeiro palco a céu aberto.

Neste ano, um dos grandes destaques do desfile foi a dupla formada pelos bonecos do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho e do ator baiano Wagner Moura, estrelas do aclamado filme O Agente Secreto.

Os dois foram recebidos com muitos aplausos e se tornaram um dos pontos altos do encontro.

Quem carregou o boneco de Wagner Moura foi Wendel Galdino, que falou sobre a emoção de participar novamente do desfile.

“Eu desfilo há muito tempo assim. O ano passado também carreguei a boneca Fernanda Torres, que ganhou mais um Oscar. Esse ano serei mais “pé quente” de novo, agora com Wagner Moura concorrendo a quatro Oscars”, contou.

O artista responsável pelos bonecos de Kleber e Wagner, conhecido como Camarão, explicou como surgiu a ideia de homenagear os dois nomes do cinema.

“Todo ano eu faço um boneco. E esse ano botei os dois bonecos, o Wagner e o Kleber, que são temperos baiano e pernambucano. Os dois vão dar um tempero bom.”

Ele também contou detalhes da caracterização do boneco do ator Wagner Moura.

“Ele tem a roupa dele que é de gala, mas botei uma camisa de Pitombeira, pra homenagear a Pitombeira também, que ele estava com a camisa deles no filme.”

Ao todo, segundo ele, os dois bonecos levaram um mês e meio tempo e dedicação para serem confeccionados e finalizados.

Além da homenagem ao cinema, o desfile reuniu figuras marcantes da cultura popular e da cena pernambucana.

Entre os bonecos que desfilaram estavam Chico Science, Ney Matogrosso, Zé Gotinha, Traquino e Traquina, Magdala, Menino do Farol, além do boneco da jornalista Bianka Carvalho, do cantor Péricles, da Garota da Ilha de Santana e até da vereadora Eugênia Lima.

Os homenageados deste ano foram Pai Jorge de Besén, Gilberto Sobral e a tradicional Mulher da Sombrinha, que abriu o desfile ao lado do Homem da Meia-Noite.

Vinda de Catende, ela marcou o início simbólico do cortejo.

A animação do cortejo ficou por quatro orquestras que acompanharam todo o trajeto: Botelho Frevo e Folia, Henrique Dias, Oséias e Clarins de Olinda.

O percurso seguiu do Guadalupe pela Rua do Amparo, passando pelo Mercado da Ribeira, subindo pela Prefeitura, descendo a ladeira e encerrando no Mercado Eufrásio, sempre acompanhado por grupos de passistas como o Frevança e a Cia Olindarte, que abriram espaço para os bonecos em meio à multidão.

Entre os foliões, a emoção era visível. Tatiana, que atualmente mora no Rio de Janeiro, voltou a Olinda especialmente para acompanhar o desfile.

“Sou nascida aqui, amo o carnaval, moro no Rio de Janeiro, mas o carnaval de lá não existe. Carnaval daqui que é o carnaval.”

Já a professora Luciana Araújo destacou a relação afetiva e familiar com os bonecos gigantes, tradição que atravessa gerações.

“Eu frequento o Carnaval de Olinda desde a barriga da minha mãe, eu sempre tive um fascínio infantil pelos bonecos gigantes.”

Ela também compartilhou a emoção de viver a festa neste ano de forma especial.

“Inclusive, esse é o primeiro Carnaval que a minha mãe não está mais nesse plano, mas ela tá comigo aqui. Olinda para mim é pisar nesse território, que eu aprendi a amar com meu pai e minha mãe”, contou emocionada.