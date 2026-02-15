Carnaval 2026: Blocos e escolas de samba abrem mais uma noite de folia no Marco Zero
Projeto Recife Matriz da Cultura reúne blocos e escolas de samba no Marco Zero desde o fim da tarde; shows seguem com Karynna, Mariene, Sorriso Maroto e Pixote
Publicado: 15/02/2026 às 18:23
Público chega cedo para noite de samba e pagode no Marco Zero (Foto: Wanderson Oliveira/DP )
O Marco Zero já começa a encher para mais uma noite de festa no Carnaval do Recife neste domingo (15). O samba é o grande protagonista do dia com o projeto Recife Matriz da Cultura, que desde o fim da tarde reúne blocos e escolas de samba.
A programação conta com apresentações do Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba e Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho.
Os shows começam às 19h30 com Karynna Spinelli, que sobe ao palco ao lado de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues. Depois, às 21h, é a vez de Mariene de Castro levar seu samba para o público recifense.
A partir das 22h50, o ritmo muda para o pagode com Sorriso Maroto. Para encerrar a madrugada, o Pixote assume o comando da festa a partir das 0h40.