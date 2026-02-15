Noite do Marco Zero do Recife festeja sábado de carnaval com mistura de ritmos; confira fotos
Orquestra Popular do Recife e convidados, Silva, Liniker, Ludmilla e Anderson Neiff fizeram a programação que foi até a madrugada. Programação do palco principal neste domingo (15) começa às 17h15
Publicado: 15/02/2026 às 09:04
Anderson Neiff fez o show de encerramento do sábado (14) no Marco Zero do Recife (Prefeitura do Recife/Divulgação)
Após o desfile do Galo da Madrugada, a programação do carnaval no Recife seguiu para os palcos espalhados pela cidade. No principal, no Marco Zero da cidade, no Bairro do Recife, a abertura teve desfile das agremiações vice-campeãs do grupo especial, com o Recife Matriz da Cultura Popular.
O frevo tomou seu posto no palco com a apresentação da Orquestra Popular do Recife, sob regência do Maestro Ademir Araújo, em apresentação que contou com participações de Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo.
- Carnaval 2026: Confira a programação de Olinda, Recife e do interior deste domingo (15)
- Vídeo: Lula vibra ao som da banda BaianaSystem no Carnaval de Salvador
- Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'
- Carnaval 2026: Primeiro dia em Olinda mistura emoção, frevo e críticas de foliões
Diversidade no Marco Zero
Com repertório de clássicos do axé, o cantor Silva tomou o público. Em seguida, o palco recebeu a cantora Liniker, que abriu e fechou o show com frevo, com direito a aparição de agremiações, boneco gigante e participações de Priscila Senna e Amaro Freitas.
A festa continuou com apresentação especial de Ludmilla, embaixo de muita chuva. Encerrando a noite, o brega funk tomou conta do palco com os shows de Anderson Neiff - que chegou ao palco de tirolesa, e do projeto Recife Capital do Brega, garantindo a animação até pouco antes das 4h da manhã deste domingo (15).
17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba: Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba e Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho.
19h30 - Karynna Spinelli - Com participações de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues.
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto