Diario no Carnaval 2026: acompanhe a cobertura dos principais polos da folia de Pernambuco
Time de profissionais, equipes de reportagens no Marco Zero do Recife e polos descentralizados levam detalhes da festa através do YouTube e nas redes sociais do Diario de Pernambuco até 17 de fevereiro
Publicado: 15/02/2026 às 13:20
Jailma Barbosa conduz a cobertura do Marco Zero do Recife (JOAQUIM LIMA/DP FOTO)
Para quem gosta de carnaval e não quer sair de casa para a folia, o Diario de Pernambuco acompanha o melhor da festa através das redes sociais. Este ano, a transmissão conta com um grande time de profissionais no Marco Zero do Recife e polos descentralizados, levando a melhor cobertura através do do YouTube e nas redes sociais até 17 de fevereiro.
Os bastidores dos shows, você confere com a repórter Jailma Barbosa. Acompanhe no YouTube do Diario de Pernambuco e no Instagram @diariodepernambuco.
DOMINGO (15)
Neste domingo (15), as apresentações do Marco Zero do Recife começam com o Recife Matriz de Cultura Popular, com blocos de samba e escolas de samba no palco. A partir das 19h30, a cantora Karynna Spinelli recebe Leyde do Najo e Neris Rodrigues com repertório de samba.
Na sequência, você acompanha shows de Mariene de Castro (21h), Pixote (22h50) e Sorriso Maroto (0h40).
SEGUNDA (16)
Na segunda (16), o Recife Matriz da Cultura Popular abre alas para o Encontro de Blocos Líricos. Em seguida, às 20h, a apresentação é do Maestro Forró e da Orquestra da Bomba do Hemetério.
Fechando a noite, Nação Zumbi com participação de Devotos (21h30), Seu Jorge (23h15) e Alok (1h).
TERÇA-FEIRA (17)
No último dia oficial de carnaval, o Diario transmite também os shows a partir do Marco Zero do Recife. Inicia a programação o Encontro de Maracatus de Baque Solto, abrindo o Recife Matriz da Cultura Popular. Em seguida, show de Nena Queiroga.
Às 20h30, apresenta-se o cantor Geraldo Azevedo e encerram a noite a cantora Elba Ramanho (22h), Alceu Valença (0h) e Spok e o Orquestrão (às 2h).