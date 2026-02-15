° / °
Crianças no carnaval do Recife: confira programação deste domingo (15)

Polos dedicados aos pequenos foliões, nos parques da Jaqueira, Santana, Dona Lindu e Macaxeira, têm atrações a partir das 15h

Tatiana Notaro Monteiro Nunes

Publicado: 15/02/2026 às 10:49

O show de Lulu Araújo (Fada Magrinha) marca o início período de férias escolares no Paço. Foto: Lulu Araújo/Divulgação/Lulu Araújo/Divulgação

Pequenos foliões têm programação de "iniciação" ao carnaval no Recife. Ao todo, a programação da prefeitura conta com polos especiais com atrações até as 19h.

Confira a programação deste domingo (15) dos Polos Infantis:

Parque da Jaqueira
15h - Maracatu Leão Teimoso
15h30 - Orquestra Amizarte
15h30 - Cia Brincantear
16h - La Ursa de Mainha
16h30 - Cia Dançantes do Passo
16h30 - Badu e sua Orquestra
17h30 - Piponeta
19h - Bandinha Circense do Recife no projeto 'Carnaval, um mundo de alegria'

Parque Santana
15h30 - Maracatu Nação Tigre
16h - Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro
16h30 - O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia

Parque Dona Lindu
15h30 - Orquestra Lemos
15h30 - Grupo Fuzuê de Dança
16h - Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
16h30 - Grupo de Dança Trocadilho
16h30 - Orquestra Independente do Ibura Intinerante
17h20 - Mateus e Katilinda e banda
18h40 - Fada Magrinha

Parque da Macaxeira
15h30 - Cia Sapatilha de Dança
15h30 - Orquestra Cambuca
16h - Troça Carnavalesca Mista Verdureiras de São José
16h30 - Urso Preto da Macaxeira
17h30 - Ilana Ventura e Banda
19h - Tio Geraldo

