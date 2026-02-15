Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero neste domingo (15)

Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero

A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem neste domingo (15).

A programação da quarta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:



Programação

Palco Marco Zero

17h15 – Encontro de Blocos e Escolas de Samba

19h30 – Karynna Spinelli

21h – Mariene de Castro

22h50 – Pixote

0h40 – Sorriso Maroto

Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal

18h30 - Orquestra Arruando

20h - Amaro Freitas

21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde

23h - Almério

0h30 - Gaby Amarantos