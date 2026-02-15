Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero neste domingo (15)
Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero
Publicado: 15/02/2026 às 17:54
No Marco Zero, principal palco da festa, o Esportes da Sorte promoverá o "Karaokê da Sorte" nos intervalos dos shows. (Divulgação/Esportes da Sorte)
A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem neste domingo (15).
A programação da quarta noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.
O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:
Programação
Palco Marco Zero
17h15 – Encontro de Blocos e Escolas de Samba
19h30 – Karynna Spinelli
21h – Mariene de Castro
22h50 – Pixote
0h40 – Sorriso Maroto
Confira também as atrações no Polo da Praça do Arsenal
18h30 - Orquestra Arruando
20h - Amaro Freitas
21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde
23h - Almério
0h30 - Gaby Amarantos