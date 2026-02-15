Programe-se para curtir a segunda-feira de carnaval; confira programação
Além do Recife, cidades do interior como Bezerros, Triunfo, Petrolina, Gravatá, Tabira e Lagoa dos Gatos oferecem vasta programação cultural nesta segunda-feira de carnaval
Publicado: 15/02/2026 às 15:43
Seu Jorge, Alok e Céu animam foliões nesta segunda-feira de carnaval no Recife (Fotos: Divulgação e Fabio Audi/Divulgação)
Nesta segunda-feira de carnaval, o Recife e as cidades o interior de Pernambuco oferece programação diversificada para todos os gostos. Na capital pernambucana, o Marco Zero é um dos principais pontos de concentração. A partir das 16h, o palco recebe o encontro de blocos líricos do Recife Matriz da Cultura Popular.
Às 19h30, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério sobem ao palco com participações especiais. O DJ global Alok comanda a pista às 21h, seguido por Seu Jorge às 22h50. A noite se encerra com Nação Zumbi e participação da banda Devotos à 0h30.
A Praça do Arsenal é outro destaque com Fafá de Belém, às 21h40, e Céu, às 0h40, enquanto a Praça da Independência celebra o frevo com a Orquestra Popular do Recife e o Balé Deveras.
Em Bezerros, a Terra do Papangu, a grade está repleta de atrações em diversos polos espalhados pela cidade. Os destaques vão para Almir Rouche, Priscila Senna e Fundo de Quintal no Polo Lucas Cardoso, enquanto Silvério Pessoa e Academia da Berlinda animam o Polo Mestre J. Borges.
No Sertão do Pajeú, Triunfo celebra com o tradicional Desfile dos Caretas e shows de Rodriguinho e Japaozin no Pátio de Eventos. Tabira recebe Novo Som Mix e Michel Brocador, enquanto Petrolina tem programação espalhada pelos polos Arlequim, Colombina e Pierrot, com Ana Costa e Samba de Véio.
No Agreste, Gravatá conta com Gaby Lapenda, Pesqueira recebe MC Elvis e Pedro Guerra, e Lagoa dos Gatos fecha a noite com Almir Rouche e a baiana Acadêmicos da Bahia.
Confira as programações completas (segunda-feira, 16/02)
RECIFE
MERCADO DA BOA VISTA
13h30 - Orquestra de Pau e Corda e Evocações
15h - Ava Guimarães
16h30 - Walmir Chagas, o Veio Mangaba
PÁTIO DE SANTA CRUZ
15h - Encontro de Ursos
19h20 - Ava Cruz
20h20 - Mestre Anderson Miguel
21h20 - Coco de Mulheres - Show O Feminino e o Sagrado
PÁTIO DE SÃO PEDRO
17h30 - Som na Rural
17h30 - DJ Vibra
18h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada
19h20 - Antúlio Madureira
20h50 - Cascabulho
22h20 - Burh
0h - Alessandra Leão - Participação de Jussara Marçal
MARCO ZERO
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos
19h30 - Maestro Forró e OPBH - Participação de Juliana Linhares e Martins
21h - Alok
22h50 - Seu Jorge
0h30 - Nação Zumbi - Participação de Devotos
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
16h - Mendes e sua Orquestra - Movimento Cutural Fazendo Arte
17h30 - Maestro Danda e Orquestra - Cia de Dança Perna de Palco
19h - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo com Participação de Claudionor Germano - Grupo Guerreiros do passo e Cia de Danças Passos das Ladeiras de Olinda
20h30 - Orquestra 100% Mulher - Balé Deveras
22h - Orquestra de Frevo do Maestro Nunes - Studio 08 de Dança
PRAÇA DO ARSENAL
19h - Coral Edgard Moraes, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres
20h20 - André Rio
21h40 - Fafá de Belém
23h - Catia de França, Juliana Linhares e Josvara
0h40 - Céu
POLO SAMBA
16h - Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba
16h40 - Grupo Pérola
18h - Gerlane Gell
19h20 - Cris Galvão
20h20 - Maria Pagodinho
22h - Leyde do Banjo e as Mari's do Samba
23h20 - Nego Thor
0h40 - Grupo Revelação
Bezerros
POLO LUCAS CARDOSO (QG DO FREVO)
10h - Maestro Forró
12h - Almir Rouche
14h - André Marreta
16h - Fundo de Quintal
18h - Marcão Noventta
20h - Priscila Senna
22h - Grupo Molejo
POLO MESTRE J. BORGES (PALCO CULTURAL)
10h - Dudu do Acordeon
12h - Silvério Pessoa
14h - Academia da Berlinda
16h - Rodrigo Raposo
18h - Silvana Salazar
20h - Cristina Amaral
POLO MESTRE LULA VASSOUREIRO (PALCO CENTENÁRIA)
10h - Amannda Leão
12h - Walter Lins
14h - Banda Pinguin
16h - Higor Henrique
18h - O Conde
20h - Mega Play
POLO RONALDO SOUTO MAIOR (SÃO SEBASTIÃO)
10h - Orquestra Frevo no Pé
12h - Orquestra Frevo Serrano
14h - Swing Pegado
16h - Fábio da GM
POLO MALVINA SOUTO MAIOR (PALCO ESPAÇO FREVO)
10h - Charanga do Raimundo
12h - Charanga Agreste Frevo
14h - Charanga Vassourinhas
16h - Charanga Explosão de Frevo
18h - Orquestra Agreste Frevo
POLO ZEZÉ E ZEZITA (PALCO FORRÓ DO PAPANGU)
10h - Cabila Tamborete de Forró
12h - Carlinhos Melo
14h - Trio Lampião a Gás
16h - Jorginho Borges
POLO BARRA BRANCA (PALCO MERCADO BARRA BRANCA)
11h - Jamile Oliveira
13h - Afinasamba
15h - Patrícia Alves
POLO KIDS/INFANTIL (PALCO PRAÇA DA BANDEIRA)
10h - Charanga de Frevo
12h - Oficina de Dança (Tota Brasil)
14h - Turma do Ztheus
Triunfo
Desfile dos Caretas
Orquestra de Frevo Isaías Lima
Nando Cordel
Orquestra Edição Extra
PÁTIO DE EVENTOS
18h -Rodriguinho
20h -Japaozin
22h - Banda Reviver
Gravatá
POLO MERCADO CULTURAL
12h – Gaby Lapenda
15h – Nordesax
Tabira
PRAÇA PEDRO PIRES
20h - Novo Som Mix
22h - Michel Brocador
0h - Forró Pegado
Pesqueira
PALCO PRINCIPAL
14h – Deivid Sobral e Banda S
16h30 – Lira da Tarde com Império Frevo Orquestra – Trio
21h – MC Elvis
22h30 – Pedro Guerra
0h30 – Neiff
Petrolina
POLO ARLEQUIM – MULTICULTURAL MATINGUEIROS (a partir das 19h)
Libório e Combustão Espontânea
Sambayô
Samba de Véio da Ilha do Massangano
DJ N4nd
POLO COLOMBINA - PRAÇA 21 DE SETEMBRO (a partir das 18h)
Orquestra Aquarela
Novo Skema
Swing & Samba
POLO PIERROT - ORLA (a partir das 19h30)
Matheus Torres
Xexéu
Pagodança
Ana Costa
DJ Tama
Lagoa dos Gatos
16h – Almir Rouche
18h – Neiff
20h – Fulô de Mandacaru
22h – Acadêmicos da Bahia