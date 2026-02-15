Programe-se para curtir a segunda-feira de carnaval; confira programação

Além do Recife, cidades do interior como Bezerros, Triunfo, Petrolina, Gravatá, Tabira e Lagoa dos Gatos oferecem vasta programação cultural nesta segunda-feira de carnaval

Seu Jorge, Alok e Céu animam foliões nesta segunda-feira de carnaval no Recife (Fotos: Divulgação e Fabio Audi/Divulgação)

Nesta segunda-feira de carnaval, o Recife e as cidades o interior de Pernambuco oferece programação diversificada para todos os gostos. Na capital pernambucana, o Marco Zero é um dos principais pontos de concentração. A partir das 16h, o palco recebe o encontro de blocos líricos do Recife Matriz da Cultura Popular.

Às 19h30, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério sobem ao palco com participações especiais. O DJ global Alok comanda a pista às 21h, seguido por Seu Jorge às 22h50. A noite se encerra com Nação Zumbi e participação da banda Devotos à 0h30.

A Praça do Arsenal é outro destaque com Fafá de Belém, às 21h40, e Céu, às 0h40, enquanto a Praça da Independência celebra o frevo com a Orquestra Popular do Recife e o Balé Deveras.

Em Bezerros, a Terra do Papangu, a grade está repleta de atrações em diversos polos espalhados pela cidade. Os destaques vão para Almir Rouche, Priscila Senna e Fundo de Quintal no Polo Lucas Cardoso, enquanto Silvério Pessoa e Academia da Berlinda animam o Polo Mestre J. Borges.

No Sertão do Pajeú, Triunfo celebra com o tradicional Desfile dos Caretas e shows de Rodriguinho e Japaozin no Pátio de Eventos. Tabira recebe Novo Som Mix e Michel Brocador, enquanto Petrolina tem programação espalhada pelos polos Arlequim, Colombina e Pierrot, com Ana Costa e Samba de Véio.

No Agreste, Gravatá conta com Gaby Lapenda, Pesqueira recebe MC Elvis e Pedro Guerra, e Lagoa dos Gatos fecha a noite com Almir Rouche e a baiana Acadêmicos da Bahia.



Confira as programações completas (segunda-feira, 16/02)

RECIFE

MERCADO DA BOA VISTA

13h30 - Orquestra de Pau e Corda e Evocações

15h - Ava Guimarães

16h30 - Walmir Chagas, o Veio Mangaba

PÁTIO DE SANTA CRUZ

15h - Encontro de Ursos

19h20 - Ava Cruz

20h20 - Mestre Anderson Miguel

21h20 - Coco de Mulheres - Show O Feminino e o Sagrado

PÁTIO DE SÃO PEDRO

17h30 - Som na Rural

17h30 - DJ Vibra

18h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h20 - Antúlio Madureira

20h50 - Cascabulho

22h20 - Burh

0h - Alessandra Leão - Participação de Jussara Marçal

MARCO ZERO

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

19h30 - Maestro Forró e OPBH - Participação de Juliana Linhares e Martins

21h - Alok

22h50 - Seu Jorge

0h30 - Nação Zumbi - Participação de Devotos

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

16h - Mendes e sua Orquestra - Movimento Cutural Fazendo Arte

17h30 - Maestro Danda e Orquestra - Cia de Dança Perna de Palco

19h - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo com Participação de Claudionor Germano - Grupo Guerreiros do passo e Cia de Danças Passos das Ladeiras de Olinda

20h30 - Orquestra 100% Mulher - Balé Deveras

22h - Orquestra de Frevo do Maestro Nunes - Studio 08 de Dança

PRAÇA DO ARSENAL

19h - Coral Edgard Moraes, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres

20h20 - André Rio

21h40 - Fafá de Belém

23h - Catia de França, Juliana Linhares e Josvara

0h40 - Céu

POLO SAMBA

16h - Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

16h40 - Grupo Pérola

18h - Gerlane Gell

19h20 - Cris Galvão

20h20 - Maria Pagodinho

22h - Leyde do Banjo e as Mari's do Samba

23h20 - Nego Thor

0h40 - Grupo Revelação

Bezerros

POLO LUCAS CARDOSO (QG DO FREVO)

10h - Maestro Forró

12h - Almir Rouche

14h - André Marreta

16h - Fundo de Quintal

18h - Marcão Noventta

20h - Priscila Senna

22h - Grupo Molejo



POLO MESTRE J. BORGES (PALCO CULTURAL)

10h - Dudu do Acordeon

12h - Silvério Pessoa

14h - Academia da Berlinda

16h - Rodrigo Raposo

18h - Silvana Salazar

20h - Cristina Amaral

POLO MESTRE LULA VASSOUREIRO (PALCO CENTENÁRIA)

10h - Amannda Leão

12h - Walter Lins

14h - Banda Pinguin

16h - Higor Henrique

18h - O Conde

20h - Mega Play

POLO RONALDO SOUTO MAIOR (SÃO SEBASTIÃO)

10h - Orquestra Frevo no Pé

12h - Orquestra Frevo Serrano

14h - Swing Pegado

16h - Fábio da GM



POLO MALVINA SOUTO MAIOR (PALCO ESPAÇO FREVO)



10h - Charanga do Raimundo

12h - Charanga Agreste Frevo

14h - Charanga Vassourinhas

16h - Charanga Explosão de Frevo

18h - Orquestra Agreste Frevo

POLO ZEZÉ E ZEZITA (PALCO FORRÓ DO PAPANGU)

10h - Cabila Tamborete de Forró

12h - Carlinhos Melo

14h - Trio Lampião a Gás

16h - Jorginho Borges

POLO BARRA BRANCA (PALCO MERCADO BARRA BRANCA)

11h - Jamile Oliveira

13h - Afinasamba

15h - Patrícia Alves

POLO KIDS/INFANTIL (PALCO PRAÇA DA BANDEIRA)

10h - Charanga de Frevo

12h - Oficina de Dança (Tota Brasil)

14h - Turma do Ztheus

Triunfo

Desfile dos Caretas

Orquestra de Frevo Isaías Lima

Nando Cordel

Orquestra Edição Extra



PÁTIO DE EVENTOS

18h -Rodriguinho

20h -Japaozin

22h - Banda Reviver

Gravatá

POLO MERCADO CULTURAL

12h – Gaby Lapenda

15h – Nordesax



Tabira

PRAÇA PEDRO PIRES

20h - Novo Som Mix

22h - Michel Brocador

0h - Forró Pegado

Pesqueira

PALCO PRINCIPAL

14h – Deivid Sobral e Banda S

16h30 – Lira da Tarde com Império Frevo Orquestra – Trio

21h – MC Elvis

22h30 – Pedro Guerra

0h30 – Neiff

Petrolina

POLO ARLEQUIM – MULTICULTURAL MATINGUEIROS (a partir das 19h)

Libório e Combustão Espontânea

Sambayô

Samba de Véio da Ilha do Massangano

DJ N4nd



POLO COLOMBINA - PRAÇA 21 DE SETEMBRO (a partir das 18h)

Orquestra Aquarela

Novo Skema

Swing & Samba

POLO PIERROT - ORLA (a partir das 19h30)

Matheus Torres

Xexéu

Pagodança

Ana Costa

DJ Tama

Lagoa dos Gatos

16h – Almir Rouche

18h – Neiff

20h – Fulô de Mandacaru

22h – Acadêmicos da Bahia

