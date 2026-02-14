Duelo de guitarras é atração da primeira noite do Garanhuns Jazz Festival

Duelo entre Gui Schwab, vencedor do Grammy Latino pela banda Suricato, e Pepeu Gomes, considerado um dos dez melhores guitarristas do mundo, fecham a primeira noite em Garanhuns

Festival foi criado em 2008 e retomado em 2023 (Divulgação/GJF)

Frevo, samba, maracatu, caboclinho, coco de roda e afoxê são os ritmos que comandam o carnaval de Pernambuco, mas também tem espaço para o rock e, por que não, para o jazz e para o blues. Para quem gosta dos estilos irmãos nascidos em Nova Orleans (EUA) conta com o Garanhuns Jazz Festival, que deu a largada à edição de 2026 neste sábado (14).

O evento, que acontece na Praça Mestre Dominguinhos, traz apresentações gratuitas de nomes nacionais de internacionais. No primeiro dia da programação, a grande atração da noite promete ser o duelo entre dois grandes guitarristas: o músico Gui Schwab (RJ), vencedor do Grammy Latino pela banda Suricato, e a lenda Pepeu Gomes (BA), já considerado um dos dez melhores guitarristas do mundo na categoria world music, e eleito, em 2012, como um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão.

“Esse duelo representa um grande encontro de gerações de mestres da guitarra. Uma combinação inédita que tem tudo para eletrizar o público do começo ao fim”, diz Giovanni Papaléo, que assina a produção do festival ao lado de Jackson Rocha Jr.

Antes do grande duelo, quem abre a programação da noite é o talento pernambucano do grupo Nosso Jazz, que apresenta no festival um repertório focado em clássicos do jazz, da bossa nova e em releituras de sucessos da música popular brasileira (MPB).

Na mesma noite, quem também sobe ao palco do festival é a cantora e compositora paulista Izzy Gordon (SP), conhecida por sua sofisticação vocal que transita entre o jazz e a MPB. Nascida e criada em um ambiente musical, Izzy é filha do músico Dave Gordon, um destaque do jazz mundial, e sobrinha da cantora e compositora Dolores Duran, cravada no hall da MPB.

A programação, que se estende até a terça-feira, traz ainda nomes como Prado Brothers Band (SP), Wilson Sideral (MG), Lorenzo Thompson (EUA), Eric Assmar (BA), além de outros nomes do cenário do jazz. Nos intervalos, a Móbile Jazz Band, de Garanhuns, mantém o clima festivo. Os shows começam às 19h e seguem até as 23h.