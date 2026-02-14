° / °
Carnaval
RECIFE

Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero neste sábado (14)

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/02/2026 às 18:28

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

A folia continua em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, continuam a fazer milhares de pessoas festejarem neste sábado (14).

A programação da terceira noite de carnaval da capital pernambucana promete agitar ainda mais os foliões, com grandes nomes se apresentando no palco mais central do Recife.

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:

Programação

16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe

18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife

19h30 - Bloco do Silva

21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna

22h50 - Ludmilla

00h30 - Anderson Neiff

01h10 - Recife Capital do Brega

