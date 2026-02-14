° / °
Após acompanhar desfile do Galo da Madrugada, Lula chega a Salvador

O presidente foi recepcionado pelo governador baiano Jerônimo Rodrigues

A foto foi publicada pelo governador baiano Jerônimo Rodrigues (Reprodução/Redes sociais)

Depois de acompanhar o desfile do Galo da Madrugada no Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Salvador, onde vai acompanhar o carnaval no circuito Osmar (Campo Grande), no camarote do governo do estado.

O presidente foi recepcionado pelo governador baiano Jerônimo Rodrigues.

Na manhã do domingo (14), Lula seguirá para o Rio de Janeiro, onde irá acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo.

