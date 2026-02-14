Carnaval 2026: "mar de gente" se rende ao frevo no desfile do Galo da Madrugada, no Recife

Os organizadores apostaram, este ano, que a festa do clube de máscaras arrastaria mais de 2 milhões de pessoas, neste sábado (14), no Centro do Recife.

"Mar de gente" tomou conta das ruas e pontes no Centro do Recife na festa do Galo (Rafael Vieira/DP)

A multidão tomou conta das ruas centrais do Recife, neste sábado (14), para o desfile do Galo da Madrugada.

Os organizadores apostaram, este ano, que a festa do clube de máscaras arrastaria mais de 2 milhões de pessoas.

Imagens aéreas feitas pela equipe do Diario mostram o Galo Gigante, um dos principais símbolos da folia na cidade, e um “mar de gente”, nas ruas e na ponte.

A Ponte Duarte Coelho, a rua do Sol e a Avenida Guararapes estavam repletas de pessoas, que acompanharam o desfile de 30 trios elétricos, que tocaram frevo, desde as 9h.



Desfile

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o desfile teve um percurso de 6,5 quilômetros.



Segundo a organização, o desfile teve a seguinte ordem:



Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)

Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti

Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany

André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos

Nena Queiroga

Elba Ramalho

Almir Rouche / Rômulo Santaray

Spok / convidada: Priscila Senna

Asas da América

Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César

Clara Sobral

Geraldinho Lins

Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves

Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun

Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui

Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes

Romero Ferro

Silvana Salazar

Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla

Banda Inove

Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote

Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua

Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro

Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves

Banda Pinguim

Telmo Santiago e Gui Menezes

Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa

Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola



Café da manhã

A festa começou às 7h, com o ttradicional Café da Manhã do Galo da Madrugada .Ele foi realizado momentos antes do saída do desfile do bloco, no Forte das Cinco Pontas.