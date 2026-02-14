Carnaval 2026: "mar de gente" se rende ao frevo no desfile do Galo da Madrugada, no Recife
Os organizadores apostaram, este ano, que a festa do clube de máscaras arrastaria mais de 2 milhões de pessoas, neste sábado (14), no Centro do Recife.
Ricardo Novelino de C. Pereira
Publicado: 14/02/2026 às 12:55
"Mar de gente" tomou conta das ruas e pontes no Centro do Recife na festa do Galo (Rafael Vieira/DP)
A multidão tomou conta das ruas centrais do Recife, neste sábado (14), para o desfile do Galo da Madrugada.
Os organizadores apostaram, este ano, que a festa do clube de máscaras arrastaria mais de 2 milhões de pessoas.
Imagens aéreas feitas pela equipe do Diario mostram o Galo Gigante, um dos principais símbolos da folia na cidade, e um “mar de gente”, nas ruas e na ponte.
A Ponte Duarte Coelho, a rua do Sol e a Avenida Guararapes estavam repletas de pessoas, que acompanharam o desfile de 30 trios elétricos, que tocaram frevo, desde as 9h.
Desfile
Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o desfile teve um percurso de 6,5 quilômetros.
Segundo a organização, o desfile teve a seguinte ordem:
Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)
Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti
Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany
André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos
Nena Queiroga
Elba Ramalho
Almir Rouche / Rômulo Santaray
Spok / convidada: Priscila Senna
Asas da América
Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César
Clara Sobral
Geraldinho Lins
Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta
Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves
Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun
Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui
Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes
Romero Ferro
Silvana Salazar
Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla
Banda Inove
Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote
Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua
Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro
Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves
Banda Pinguim
Telmo Santiago e Gui Menezes
Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa
Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola
Café da manhã
A festa começou às 7h, com o ttradicional Café da Manhã do Galo da Madrugada .Ele foi realizado momentos antes do saída do desfile do bloco, no Forte das Cinco Pontas.