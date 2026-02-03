Carnaval 2026: Recife terá programação infantil gratuita em parques

Parque Dona Lindu terá polo infantil da zona sul, enquanto Jaqueira e Santana recebem programação para toda a família na zona norte

Carnaval do Recife terá programação para crianças (Foto: Anoca Freitas)

Os parques Dona Lindu, Jaqueira e Santana, no Recife, recebem uma programação gratuita de carnaval voltada para crianças e famílias. As atividades acontecem entre os dias 14 e 17 de fevereiro, sempre no fim da tarde e início da noite, com apresentações musicais, espetáculos infantis, oficinas criativas e ações itinerantes com orquestras de frevo.

Na zona sul da cidade, o Parque Dona Lindu concentra a programação infantil e funciona como polo voltado ao público mirim. O espaço contará com atrações diárias que dialogam com elementos da cultura carnavalesca pernambucana, além de uma feirinha temática instalada ao longo de todo o período.

A abertura da programação no Dona Lindu ocorre no sábado (14), com uma ação itinerante de orquestra de frevo e estandarte do parque. Nos dias seguintes, estão previstas apresentações de Mateus & Katilinda, Fada Magrinha, Pernambucaninhus Joanah Flor Infantil, Irahzinha, A Bandinha e Mari Bigio.

Na zona norte, o Parque da Jaqueira recebe oficinas infantis, atrações musicais e atividades lúdicas. Entre os nomes confirmados estão Piponeta, Bandinha Circense do Recife – Projeto Carnaval e Alegria, Banda Cervac Força Especial, Lucas dos Prazeres, Tio Bruninho e Tim Tim por Tim Tim. Assim como no Dona Lindu, o parque também contará com feirinha temática.

O Parque Santana também integra a programação carnavalesca da zona norte, com oficinas, bailinhos e apresentações musicais voltadas ao público infantil. Entre as atrações previstas estão Maestro Spok, Mini Joia, Mari Bigio, Bandinha Circense do Recife – Projeto Carnaval e Alegria, Tim Tim por Tim Tim e Bailinho Kids.

A iniciativa amplia as opções de lazer durante o Carnaval em diferentes regiões da cidade, com atividades gratuitas e voltadas ao público familiar em espaços públicos.