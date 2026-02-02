Carnaval 2026: Recife abre votação para escolher artistas que irão se apresentar nos 27 polos descentralizados

A votação, que ocorrerá desta terça (03) a quinta (05), irá escolher até 66 atrações das mais de 1,4 mil habilitadas para se apresentar nos 27 polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2026 do Recife

O resultado da votação será divulgado nesta sexta (06), por meio dos canais oficiais da Prefeitura. (Foto: Divulgação / Marcos Pastich)

A Prefeitura do Recife abre nesta terça-feira (03) a votação popular que irá escolher até 66 atrações, das mais de 1,4 mil habilitadas, para se apresentar nos 27 polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2026 da capital pernambucana.

A eleição popular, que seguirá até quinta-feira (05), acontecerá exclusivamente no Conecta Recife. O resultado da votação será divulgado nesta sexta (06), por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

Cada pessoa terá direito a votar em um único artista/agremiação e escolher o local para apresentação. Os mais votados em cada polo participarão da grade do reinado de Momo. Assim como nos ciclos anteriores, cada artista e/ou agremiação vencedora terá direito a uma apresentação nos polos descentralizados ou comunitários do Carnaval.

O Carnaval 2026 do Recife conta com 12 polos descentralizados, que terá shows nos dias 15 a 17 de fevereiro, e 15 polos comunitários, com apresentações acontecendo nos dias 16 e 17 de fevereiro, com exceção do polo de Chão de Estrelas, onde a folia será nos dias 15 a 17.

Nos polos descentralizados, as três atrações mais votadas em cada polo deverão ter presenças garantidas no Carnaval. Já nos polos comunitários, as duas atrações mais votadas pelo público deverão compor a grade de programação carnavalesca.

De acordo com a gestão municipal, a iniciativa, realizada desde 2023, consolida a participação popular para a montagem da grade de atrações do Carnaval do Recife. Para o Carnaval 2026, 1.419 atrações,divididas em 24 categorias, estão habilitadas para participar da votação popular.

As atrações estão divididas em: Afoxé, Banda, Bloco Afro, Bloco de Pau e Corda, Bloco de Samba, Boi de Carnaval, Caboclinhos, Cantor/Cantora, Ciranda, Clube de Bonecos, Clube de Frevo, Coquista e Coco, DJ, Escola de Samba, Grupo de Dança, Grupo de Mascarados, Grupo de Percussão, Intervenção Performática, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Baque Virado, Orquestra de Frevo, Tribo de Índios, Troça e Urso.

A votação popular para o Carnaval 2026 é uma ação conjunta das secretarias de Articulação Política e Social e de Cultura, da Empresa de Informática do Recife (Emprel) e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Como votar

Para participar da votação, o público deve estar cadastrado na plataforma Conecta Recife e acessar a aba da votação popular nos polos, preenchendo as informações de login e senha.

Em seguida, a pessoa vai escolher qual polo deseja votar. Logo após, ela opta qual categoria tem interesse e, por fim, seleciona a atração que deseja votar.

Polos descentralizados

Várzea, Poço da Panela, Cordeiro, Lagoa do Araçá, Bomba do Hemetério, Linha do Tiro, Jardim São Paulo, Casa Amarela, Brasília Teimosa, Ibura, Campo Grande e Alto José do Pinho

Polos comunitários

Totó, Barro, Chão de Estrelas, Coelhos, Ipsep, Iputinga, Água Fria, Joana Bezerra/Coque, Jordão Baixo, Mustardinha, Nova Descoberta, Roda de Fogo, Santo Amaro, UR2-Ibura e UR5-Ibura

