Carnaval 2026: com afoxé, baile e frevo, Recife tem mais de 20 prévias até domingo (8)

Baile Municipal, Festivais de música no Cais da Alfândega e Encontro de Blocos Afro são alguns dos destaques, segundo a programação de prévias do Carnaval 2026 da Prefeitura do Recife

Cortejo de agremiações faz parte do roteiro de prévias do Carnaval 20206 no Recife (Prefeitura do Recife )

Entre terça (3) e domingo (8), o Recife terá mais de 20 prévias carnavalescas, entre grutas e pagas.

Entre os eventos previstos das prévias do Carnaval 2026 está a realização do Baile Municipal do Recife, que completa 60 anos.

O Baile acontecerá sábado (7) no Classic Hall e terá como atrações Lenine, Carlinhos Brown, Elba Ramalho, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH), Otto e Larissa Lisboa, segundo a prefeitura.

Confira a programação

Terça (3) – Terça Negra Especial de Carnaval – Pátio de São Pedro, 19h

O Pátio de São Pedro recebe a Terça Negra Especial de Carnaval. O evento começa às 19h. A iiniciativa é uma parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU) e busca difundir e estimular reflexões a respeito da influência afro nas expressões artísticas do estado.

Participam:

DJ Hall

Maracatu Nação Encanto da Alegria

Preto Jamah

Afoxé Omô Nilê Ogunjá

Mangá Rosa + Dirceu Melo + Catarina Rosa

Terça (3) – Terça – Ensaios Tumaraca – Estrela Brilhante do Recife – 18h – Alto José do Pinho

O espetáculo Tumaraca reúne, há mais de 20 anos, diversas nações de maracatu de todo o estado num uníssono rítmico e pesa a tonelada de ter sido orquestrado e prolongado pelo mestre Naná Vasconcelos por vários anos.

O encontro de centenas de batuqueiros acontece na quinta-feira de Carnaval, noite oficial de abertura. O ensaio de amanhã será realizado na Rua Severino Bernardino Pereira, próximo ao Caldinho do Biu.

Quarta (4) Festival Cena Peixinhos – 18h – Cais da Alfândega

Em sua 17ª edição, o Festival Cena Peixinhos prestará tributo a Chico Science. Pedra fundamental do movimento Mangue Beat, o artista completaria 60 anos em 2026.

O evento reúne artistas nacionais e pernambucanos autorais, conectando diferentes gerações, linguagens e territórios. sem line up, nomes como Pavilhão 9 (SP), Devotos (PE), Carranza (PE), Rapha Costa (PE), Coco das Mulheres (PE), Clube da Lama (PE) e DJ Big (PE)

Quarta (4) - Ensaios Tumaraca - Nação Cambinda Estrela - Campina do Barreto

O ensaio acontecerá na Rua Doutor Elias Gomes, 420, Chão de Estrelas

Quarta (4) - Concurso de Fantasias Carnavalescas

O Concurso de Fantasias acontecerá na quarta-feira (4), no Clube Português do Recife, na Zona Norte.

Dividido em duas categorias, Luxo e Originalidade, a Prefeitura do Recife registrou a inscrição de 23 inscritos que disputaram valores que variam entre R$ 7 mil e R$ 15 mil.

Para participar da disputa, um dos concursos é que as fantasias sejam inéditas, não tendo participado de outros concursos realizados no Recife ou na Região Metropolitana.

Quinta (5) Ensaio Tumaraca – Nação Porto Rico – Pina

O evento acontecerá na rua Eurico Vitrúvio, 484, próximo ao clube Banhista do Pin

Quinta (5) – 18h – Festival Hip Hop – Cais da Alfândega

Os quatro elementos da cultura Hip Hop se unem ao Frevo em mais um Carnaval do Recife. O encontro acontece no Cais Alfândega, que abriga mais uma edição do Polo Hip Hop, espaço que enaltece a produção de artistas da Região Metropolitana com uma programação gratuita.

Este ano, além de shows de nomes como Mago de Tarso, Cosmus, Faces do Subúrbio e Jornada de MC's, pela primeira vez será realizada uma feira de artes visuais.

Sexta (6) Acertos de Marcha – Praça do Arsenal

O Acerto de Marcha é um momento importante de preparação para o Carnaval do Recife, reunindo públicos, saudades, alegrias e agremiações de blocos líricos (mais conhecidos como Blocos de Pau e Corda), em um exercício rítmico e celebrativo, que ajuda a cidade inteira a entrar no ritmo do Carnaval, saudando a nostalgia dos antigos Carnavais.

Sexta (6) Ensaio Coletivo de Nações de Maracatu – Pátio de São Pedro

Na sequência de ensaios do Tumaraca, as nações se reúnem no Pátio de São Pedro, às 18h.

Sexta (6) Circuito Leda Alves de Cultura Popular

O Circuito Leda Alves de Cultura Popular segue com programação volante e até terça-feira de Carnaval.

Durante as prévias, o cortejosão acontecerá a partir das 17h nas sextas-feiras e das 15h em diante nos sábados e domingos, reunindo mais de 20 agremiações a cada dia. Nos dias de Carnaval, os desfiles serão das 15h às 20h.

Sexta (6) Encontro de Blocos Afro - Arsenal

O Encontro de Blocos Afros celebra a força, a ancestralidade e a riqueza da cultura afro-brasileira no Carnaval do Recife, bem como reverencia os ritmos, danças, indumentárias e símbolos que reafirmam a identidade negra, promovendo um momento de valorização histórica, resistência cultural e afirmação da diversidade que compõe a festa recifense.

Sexta (6) e sábado (7) Festival PREAMP - Cais da Alfândega

O festival PREAMP traz ao público shows com alguns dos nomes mais proeminentes da cena musical atual do Nordeste.

Este ano, com o tema ‘Conexão Nordeste’, o evento destaca a força criativa da região e reforça o compromisso com a promoção da música autoral nordestina.

O festival acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro (sexta e sábado), a partir das 16h. No palco, irão se apresentar artistas como Luedji Luna e Martins, entre outros.

A Mostra Musical traz os shows de seis atrações pernambucanas - Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love.

Sábado (7) - 60° Baile Municipal do Recife – Salão Clássico

O Baile Municipal do Recife terá 20 atrações, e toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes que prestam serviços à sociedade recifense.

Vão se apresentar a Carlinhos Brown, Orquestra Popular do Recife, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Spok, além de convidados como Otto, Larissa Lisboa, Claudionor Germano, Lenine, Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.

Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com , que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site www.recifeingressos.com, com pontos de venda no Shopping RioMar (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).

Domingo (8) Encontro de Afoxés – Pátio de São Pedro

O Encontros de Afoxés acontece no Pátio de São Pedro, a partir das 16h.

Os encontros também são espaços de proteção, renovação de energias e celebração coletiva.

Os afoxés pernambucanos surgem como extensão do terreiro para a rua e especificamente expressão viva da ancestralidade africana, do sagrado e da resistência negra. Ligados ao candomblé, aos orixás e ao ritmo ijexá, conectam música, dança, espiritualidade e luta social.

Participam, respeitando a tradição tradicional: Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Obá Iroko – Emirados Árabes Unidos (2012); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016).



Domingo (8) Bloco Maluco Beleza

O Bloco Maluco Beleza retorna ao Carnaval do Recife pela segunda vez, na Rua da Autora, no Centro da cidade,a partir das 16h.

Domingo (8) Palco Frei Caneca – Praça do Arsenal

A Praça do Arsenal da Marinha sedia mais uma edição do Palco Frei Caneca, no

domingo pré-carnavalesco, trazendo os artistas locais que são a cara da Rádio Pública do Recife para um show gratuito no coração da cidade, a partir das cinco da tarde.

Domingo (8) Festival Pré no Reggae

O Recife se prepara para receber, no domingo (8), a 18ª edição do Festival Pré no Reggae.

O evento acontece no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, a partir das 17h, com acesso gratuito.

Vão se apresentar Dona Bagga convida Mali e Rico Dujanga, Takafaire, Manga Rosa, Dj Hal, Dj Favela, Dj Armandinh