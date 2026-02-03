Carnaval 2026: Samu tem média de 500 atendimentos no Galo da Madrugada; Excesso de bebida lidera

Segundo o coordenador-geral do SAMU Recife, Leonardo Gomes, a maioria do 500 atendimentos são em foliões que ingeriram bebidas alcoólicas de forma exagerada

Equipes do Samu ganham reforço para o Galo da Madrugada (Rafael Vieira /DP)

Apesar de o desfile do Galo da Madrugada ser sinônimo de muita alegria e arrastar multidões no Sábado de Zé Pereira, muitas pessoas acabam sofrendo alguns incidentes durante a folia.

Segundo o coordenador-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, Leonardo Gomes, o órgão registra uma média de 500 atendimentos durante a festa do bloco.

“O Samu tem uma média de 500 atendimentos por ano durante o Galo da Madrugada, sendo a ingestão de bebida alcoólica exagerada o principal tipo de ocorrência. Infelizmente, as pessoas bebem de forma excessiva e não se alimentam adequadamente, o que faz com que elas fiquem desidratadas. Com essa combinação, elas começam a passar mal e ter sintomas como náuseas e vômitos”, explicou.

Apesar desse quantitativo, Leonardo Gomes afirma que menos de 3% dos pacientes que são atendidos nos postos médicos do Samu, montados para o desfile do Galo da Madrugada, são transferidos para os Hospitais, algo que não sobrecarrega a rede de saúde pública.

“A colocação do posto médico é estratégica para que não haja o aumento da demanda de urgência e emergência nos hospitais. Esses postos são pensados para que a pessoa seja atendida no local e seja liberada lá mesmo. Durante todo o atendimento, contamos com o apoio do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, que fazem a remoção do paciente do meio da multidão e levam até os postos avançados, onde iremos fazer o processo de estabilização” , destacou Leonardo Gomes.

Ainda conforme o coordenador, foram lançados mais de 1.500 plantões, que envolvem profissionais do Samu, médicos, enfermeiros, socorristas e condutores socorristas, para o Carnaval 2026 no Recife.

Em toda capital pernambucana haverá 21 pontos de atendimento do SAMU, sendo distribuídos nas localidades onde passará o desfile do Galo da Madrugada, Marco Zero, polos descentralizados, entre outras localidades.

Só no desfile do Galo da Madrugada, haverá cinco postos disponíveis para os foliões. A novidade este ano é que um dos postos médicos localizados na Praça Sérgio será deslocados para onde ficava o antigo Mercado das Flores do Recife.

Os outros postos estão localizados na Avenida Dantas Barreto, próximo ao Edifício São Rafael; no Pátio da Igreja Nossa Senhora do Carmo; no final da Avenida Guararapes, próximo a Praça da Independência (Praça do Diario); e na Rua do Sol, local onde acontece a dispersão do bloco

“É importante destacar que todos os postos do SAMU estarão identificados com as faixas e aquelas bolas gigantes, algo que irá facilitar a visualização dos foliões. Ao chegar nesses locais, haverá uma equipe de prontidão para atender às possíveis vítimas”, destacou Leonardo Gomes.

Vale ressaltar que caso haja uma ocorrência de grande complexidade, ou seja, que envolva um grande quantitativo de vítimas, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) poderá ser acionado. Ele estará pousado na área externa da Estação Central do Metrô do Recife.

