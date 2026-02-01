Carnaval 2026: Virgens do Bairro Novo de Olinda completam 73 anos de bom humor e criatividade

A Praça 12 de Março, que concentrou as concorrentes do concurso de fantasia das Virgens no começo da manhã deste domingo (1º), é o ponto de partida do desfile às 12h30, em Olinda

Titanic Malamanhado arrancou aplausos e risos durante as Virgens (WANDERSON OLIVEIRA/DP)

As tradicionais Virgens do Bairro Novo, com 73 anos de história, tomaram conta das avenidas do bairro, em Olinda, na manhã deste domingo (1º), abusando do bom humor e da criatividade.

Como foi o caso do Titanic Malamanhado, criado por Eric Torres, e que concorreu ao prêmio Grupo.

Faz 21 anos que ele e os amigos desfilam nas Virgens.

“Às vezes, a gente pensa em desistir, mas o carnaval de Pernambuco é contagiante, não tem como desistir”, explicou.

A programação reúne 14 trios elétricos, concurso de fantasias e atrações que prometem arrastar milhares de foliões pela orla da cidade.

A concentração começou às 7h30, na Praça 12 de Março, que começou a receber os participantes do concurso.

Às 10h30, o julgamento das Virgens escolheu as fantasias mais criativas no tradicional concurso de fantasias, que reúne participantes em oito categorias: Luxo, Originalidade, Grupo, Destaque, Mais Pura, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca.

A avaliação é feita por um júri composto por cinco pessoas, na Praça 12 de Março.

Os vencedores das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo recebem prêmio de R$ 1 mil e troféu.

Nas demais categorias, o primeiro lugar ganha R$ 500, além do troféu. Ao todo, são distribuídos R$ 6 mil em premiações.

História

Criado em 1953, o bloco surgiu a partir de uma brincadeira entre jovens da sociedade olindense, que promoviam partidas de futebol fantasiados, com roupas feitas de papel crepom.

Inicialmente realizado na praia do Farol, o encontro foi transferido posteriormente para a praia de Bairro Novo.

Com o passar dos anos, familiares passaram a ajudar na confecção das fantasias, e a brincadeira ganhou novos adeptos.

O que começou como um jogo entre amigos se transformou em um desfile que hoje reúne milhares de foliões, consolidando as Virgens do Bairro Novo como um dos símbolos do Carnaval de Olinda.

Neste ano, o evento foi antecipado em relação à data tradicional como medida de segurança.

Em edições anteriores, o bloco costumava sair próximo à abertura oficial do Carnaval, período em que vários eventos ocorrem simultaneamente.

Com a mudança, a Polícia Militar pode atuar de forma mais concentrada, reforçando o esquema de proteção ao público.

