Vida Urbana
VELÓRIO

Adolescente morto por tubarão será velado no Cemitério de Guadalupe, na sexta (30)

Jovem estava com amigos na Praia Del Chifre quando foi mordido pelo animal

Adelmo Lucena

Publicado: 29/01/2026 às 22:50

Cemitério Guadalupe, em Olinda/Foto: Reprodução/Google Street View

O adolescente de 13 anos que morreu após ser mordido por um tubarão na Praia Del Chifre, em Olinda, será velado a partir das 14h desta sexta-feira (30), no Cemitério de Guadalupe, no mesmo município. O garoto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital do Tricentenário, mas não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu enquanto o menino brincava no mar com outros três amigos. Segundo relato de um deles, o adolescente se afastou alguns metros do grupo e, pouco depois, começou a pedir socorro. Em um primeiro momento, os amigos não compreenderam a gravidade da situação. A dimensão do ocorrido ficou evidente quando eles perceberam o sangue se espalhando na água e os pedidos de ajuda se tornaram mais intensos.

Os próprios colegas conseguiram retirar o menino do mar e o levaram até uma pedra próxima à faixa de areia, onde ficaram marcas de sangue. Em seguida, o grupo seguiu até uma avenida nas proximidades da praia. Um pastor da comunidade, que passava pelo local, parou para ajudar e colocou o adolescente em um carro, levando-o para atendimento médico.

Testemunhas relataram momentos de forte tensão e disseram que algumas pessoas passaram mal ao presenciar a cena. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um chamado foi registrado às 14h21, mas o adolescente já havia sido levado para o hospital antes da chegada da equipe.

No Hospital do Tricentenário, o jovem deu entrada em parada cardiorrespiratória. Conforme informações médicas, ele apresentava uma lesão extensa na perna direita, em uma região onde passam artérias importantes, o que causou uma grande perda de sangue e levou à morte.

Incidentes com tubarões

Desde o início do monitoramento, em 1992, foram registrados 82 ataques de tubarão no litoral de Pernambuco. Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) apontam que a Praia Del Chifre concentra cinco ocorrências, além do caso desta quinta-feira (29).

O episódio mais recente antes desse havia sido registrado no dia 9 de janeiro, em Fernando de Noronha, quando a turista Dayane Dalezen, de 36 anos, foi mordida na perna por um tubarão-lixa. Ela recebeu atendimento no hospital da ilha e foi liberada, já que o ferimento foi considerado sem gravidade.

Após esse caso, o governo do estado anunciou o lançamento de um edital para retomar, depois de 11 anos, o monitoramento de tubarões no litoral pernambucano. O projeto prevê o acompanhamento dos animais por meio de microchips, com o objetivo de mapear seus deslocamentos e reduzir o risco de novos incidentes.

Olinda , tubarão , velório
