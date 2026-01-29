Adolescente morto por tubarão será velado no Cemitério de Guadalupe, na sexta (30)

Cemitério Guadalupe, em Olinda (Foto: Reprodução/Google Street View)

O adolescente de 13 anos que morreu após ser mordido por um tubarão na Praia Del Chifre, em Olinda, será velado a partir das 14h desta sexta-feira (30), no Cemitério de Guadalupe, no mesmo município. O garoto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital do Tricentenário, mas não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu enquanto o menino brincava no mar com outros três amigos. Segundo relato de um deles, o adolescente se afastou alguns metros do grupo e, pouco depois, começou a pedir socorro. Em um primeiro momento, os amigos não compreenderam a gravidade da situação. A dimensão do ocorrido ficou evidente quando eles perceberam o sangue se espalhando na água e os pedidos de ajuda se tornaram mais intensos.

Os próprios colegas conseguiram retirar o menino do mar e o levaram até uma pedra próxima à faixa de areia, onde ficaram marcas de sangue. Em seguida, o grupo seguiu até uma avenida nas proximidades da praia. Um pastor da comunidade, que passava pelo local, parou para ajudar e colocou o adolescente em um carro, levando-o para atendimento médico.

Testemunhas relataram momentos de forte tensão e disseram que algumas pessoas passaram mal ao presenciar a cena. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um chamado foi registrado às 14h21, mas o adolescente já havia sido levado para o hospital antes da chegada da equipe.

No Hospital do Tricentenário, o jovem deu entrada em parada cardiorrespiratória. Conforme informações médicas, ele apresentava uma lesão extensa na perna direita, em uma região onde passam artérias importantes, o que causou uma grande perda de sangue e levou à morte.

Incidentes com tubarões

Desde o início do monitoramento, em 1992, foram registrados 82 ataques de tubarão no litoral de Pernambuco. Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) apontam que a Praia Del Chifre concentra cinco ocorrências, além do caso desta quinta-feira (29).

O episódio mais recente antes desse havia sido registrado no dia 9 de janeiro, em Fernando de Noronha, quando a turista Dayane Dalezen, de 36 anos, foi mordida na perna por um tubarão-lixa. Ela recebeu atendimento no hospital da ilha e foi liberada, já que o ferimento foi considerado sem gravidade.

Após esse caso, o governo do estado anunciou o lançamento de um edital para retomar, depois de 11 anos, o monitoramento de tubarões no litoral pernambucano. O projeto prevê o acompanhamento dos animais por meio de microchips, com o objetivo de mapear seus deslocamentos e reduzir o risco de novos incidentes.