Morte em ataque de tubarão: Praia Del Chifre tem 4 placas de alerta para perigo
Adolescente de 13 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão, nesta quinta (29), na Praia Del Chifre em Olinda. Médico disse que houve "lesões graves numa coxa" e perda de muito sangue"
Publicado: 29/01/2026 às 18:42
Área onde adolescente foi atacado por tubarão tem placa de alerta (Marília Parente/DP)
A Praia Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife, tem quatro placas de alerta para ataques de tubarão.
Foi nessa área da orla que um adolescente de 13 anos foi atacado e morreu, nesta quinta (29), mesmo tendo sido levado para o Hospital Tricentenário, em Olinda.
O alerta é do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (CEMIT), presidido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha.
O Cemit confirmou o incidente e disse que será preciso ainda identificar a espécia que atacou o jovem.
Ainda segundo o Cemit, em toda a orla de Olinda há 13 placas de alerta para ataques de tubarão.
No litoral pernambucano, onde aconteceram 82 ataques desde 1992, são 150 placas.
A área é monitorada pelo Cemit para registro de incidentes desde a década de 90 e é incluída no Decreto Estadual 21.402/99 com a finalidade de estabelecer interdição para práticas de atividades náuticas pelo seu alto risco de incidentes.
O ataque
O adolescente estava com amigos e entrou no mar sozinho, na tarde desta quinta. Ele sofreu uma grave lesão na coxa e perdeu muito sangue, segundo a equipe médica do Tricenetário.
O garoto foi socorrido por vizinhos e levado, de carro, por um pastor da comunidade.
Na comunidade, o adolescente era conhecido como um “menino cheio de saúde” e ‘muito brincalhão”.
Filho de pescadores, ele estava de férias e foi para a praia para se divertir, como costumava fazer.