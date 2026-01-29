Médico confirma morte de adolescente atacado por tubarão em Olinda, no Grande Recife

Segundo clínico geral do Hospital do Tricentenário, o menino sofreu uma "lesão bastante extensa" e perdeu muito sangue

Ataque de tubarão aconteceu na Praia Del Chifre (Marília Parente/DP)

Morreu o adolescente de 13 anos atacado por um tubarão na Praia Del Chifre, Olinda, no Grande Recife, nesta quinta-feira (29). A informação foi repassada ao Diario por um médico do Hospital do Tricentenário, na cidade.



"Ele apresentava uma lesão bastante extensa na perna direita, em uma região onde passam artérias importantes. Como a lesão era muito grave, houve uma perda significativa de sangue, o que acabou levando o paciente a óbito", explicou o clínico geral Levy Dalton.

Segundo o médico, o menino chegou à unidade de saúde já sem vida. "Toda a equipe estava mobilizada e, assim que o paciente deu entrada, realizamos todas as medidas possíveis, de acordo com o protocolo de Suporte Avançado de Vida. Infelizmente, não conseguimos reanimá-lo. Foi uma fatalidade. A equipe do hospital deixa suas condolências à família e aos amigos, mas, infelizmente, não foi possível fazer mais por ele", lamentou.

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) confirmou o ataque envolvendo "um animal marinho, provavelmente um tubarão, com espécie a identificar" e informou que Del Chifre tem quatro placas de sinalização de área sujeita a incidentes com tubarão.

Segundo o Cemit, representantes do Governo de Pernambuco estiveram no Hospital do Tricentenário para prestar apoio à família do adolescente e coletar mais informações sobre o caso.

Leia a íntegra da nota:

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), presidido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, confirmou um incidente no início da tarde desta quinta-feira (29), na Praia Del Chifre, em Olinda, por um animal marinho, provavelmente um tubarão com espécie a identificar. O incidente foi com um adolescente de 13 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O Cemit informa que estão instaladas 150 placas de sinalização sobre área sujeita a incidentes com tubarão no litoral de Pernambuco, das quais, 13 estão localizadas em Olinda e 4, especificamente, na praia de Del Chifre. A área é monitorada pelo CEMIT para registro de incidentes desde a década de 90 e é incluída no Decreto Estadual 21.402/99 com a finalidade de estabelecer interdição para práticas de atividades náuticas pelo seu alto risco de incidentes.

Representantes do Governo de Pernambuco estiveram no Hospital Tricentenário, em Olinda, para prestar apoio à família do adolescente e coletar mais informações sobre o caso.

Ao todo, a área costeira da Região Metropolitana do Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha tem uma série de ações voltadas à educação ambiental, pesquisa e monitoramento de incidentes com tubarões em andamento, num investimento de mais de R$ 5 milhões. Dentre eles, a retomada do edital de monitoramento de tubarões, com microchipagem, na Região Metropolitana, após 11 anos.

Incidentes com tubarão



Pernambuco teve 81 ataques de tubarão em 34 anos, com 27 mortes em decorrência dos incidentes.

A média anual é de 2,38 casos. Os números levam em conta os 79 divulgados pelo Cemit em novembro – e que contabilizam incidentes até abril de 2025. Depois disso, ainda houve o caso de uma turista mordida na perna em Fernando de Noronha e o desta quinta-feira (29).

As áreas com maior concentração de ocorrências são Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (6).

Segundo o Cemit, em 33 quilômetros do litoral do Grande Recife entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, há risco crítico de incidente.

A pasta, inclusive, anunciou a retomada do monitoramento de tubarões agora, em 2026, após 11 anos de suspensão. O trabalho será reativado por meio de um novo edital do Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado.

