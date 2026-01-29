Adolescente que morreu em Olinda é a 2ª vítima de ataque de tubarão na família, diz tia

Jovem morreu na tarde desta quinta-feira (29) no Hospital do Tricentenário, em Olinda

Pedras em que adolescente foi apiado têm manchas de sangue. (Foto: Marília Parente/DP Foto)

A dona de casa Jaíra Rocha do Nascimento, de 43 anos, tia do adolescente de 13 anos morto após ataque de tubarão em Olinda, no Grande Recife, relata que esse é o segundo caso na família.

Segundo ela, o primo do adolescente também foi mordido na perna.

"Esse já é o segundo. Teve Diego também, que foi mordido na perna. Ele fez enxerto e está aí trabalhando", conta. Ela não sabe precisar o ano do ocorrido, mas diz fazer "muitos anos".

A morte do adolescente foi confirmada nesta tarde pelo clínico geral Levy Dalton, do Hospital do Tricentenário, em Olinda. Ele relatou que o jovem apresentava uma lesão extensa na perna direita, tendo perda significativa de sangue.

A mãe do adolescente voltou para casa por volta das 17h15. Bastante abalada, ela foi amparada pelo tio do jovem.

O adolescente morava com a irmã, a avó e a mãe no bairro de Santa Tereza, em Olinda, localidade próxima à Praia Del Chifre.

O garoto foi descrito por familiares e vizinhos como tranquilo e brincalhão. Gostava de jogar futebol e futmesa na rua em que morava.