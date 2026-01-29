Pernambuco teve 81 ataques de tubarão e 27 mortes em 34 anos

Média de ataques é de 2,38 por ano. Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), acompanha os incidentes desde 1992

Placa alerta para risco de ataque de tubarão (Divulgação )

Pernambuco teve 81 ataques de tubarão em 34 anos, com 27 mortes em decorrência dos incidentes. O caso mais recente aconteceu nesta quinta (29), na Praia Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife, quando um adolescente de 14 anos foi atacado e está no Hospital Tricentenário de Olinda.

A média anual é de 2,38 casos. Os números levam em conta os 79 divulgados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT) em novembro – e que contabilizam incidentes até abril de 2025. Depois disso, ainda houve o caso de uma turista mordida na perna em Fernando de Noronha e o desta quinta-feira (29).

As áreas com maior concentração de ocorrências são Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (6).

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), em 33 quilômetros do litoral do Grande Recife entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, há risco crítico de incidente.

A pasta, inclusive, anunciou a retomada do monitoramento de tubarões agora, em 2026, após 11 anos de suspensão. O trabalho será reativado por meio de um novo edital do Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado.