Carnaval 2026: Recife Antigo começa a se enfeitar para folia
De acordo com a Prefeitura do Recife, as ruas e pontes do Recife Antigo ficarão enfeitadas para o Carnaval 2026 até o dia 7 de fevereiro. Palco do Marco Zero deve ter montagem finalizada na próxima semana
Publicado: 29/01/2026 às 12:47
Pátio de São Pedro já está preparado para o Carnaval 2026 (Foto: Marina Torres/DP Foto)
A paisagem histórica das pontes e ruas do bairro do Recife Antigo, na área central da capital pernambucana, já começou a se vestir para o Carnaval de 2026. Segundo a Prefeitura do Recife, até o dia 7 de fevereiro, toda a ilha do Recife estará a caráter para os festejos de momo.
Por todo o bairro histórico, no Cais da Alfândega, na Praça do Arsenal e nas ruas do Bom Jesus, Madre de Deus, Alfredo Lisboa e Marquês de Olinda, serão instalados 330 banners e 13 totens com a identidade visual do Carnaval 2026, divulgou a Prefeitura.
As quatro pontes que dão acesso à festa (Limoeiro, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e a requalificada Giratória), espaços ilustres da folia recifense, já começaram a ser vestidas com pórticos cobertos por painéis de LED, para os festejos de momo em breve, divulgou a gestão municipal.
Palcos
Quatro dos maiores palcos da festa já estão em execução. Os palcos da Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e Cais da Alfândega, na área central, já foram entregues à população. O Pátio de São Pedro até já serviu de cenário para algumas prévias.
No Marco Zero, maior polo do Carnaval do Recife, o palco começou a subir, e deve ficar pronto no dia 4 de fevereiro, para receber os ensaios finais dos espetáculos momescos, destacou a Prefeitura.
A estrutura deste ano, segundo a gestão, é a maior já montada para a festa da capital pernambucana.
O palco terá os mesmos 70 metros de comprimento na fachada, mas ganhará altura: terá 18,5 metros de altura, com moldura toda coberta por painéis de LED, que também estarão inseridos na cenografia.
A passarela em frente ao palco do Marco Zero, destinada às apresentações da cultura popular, terá os mesmos 50 x 4 metros do ano passado, garantindo melhor visibilidade às coloridas e efusivas plateias de Momo.
A estrutura suspensa para DJs será novamente montada acima e à esquerda da caixa cênica, assim como no Carnaval passado.
Telões de LED também serão montados para atender os foliões distantes do palco.