Carnaval 2026 do Recife: veja a programação de shows do Marco Zero por dia

Lenine, João Gomes e Priscila Senna se apresentarão na abertura da festa

João Gomes é uma das atrações do Carnaval 2026 do Recife (Foto: Wiu Rabbit/PCR)

Faltando pouco menos de um mês para a abertura oficial do Carnaval 2026 da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (22), a programação completa de shows do Marco Zero, no Bairro do Recife.

A abertura da folia, que acontece de forma oficial na quinta (12), terá shows de João Gomes, Priscila Senna e Lenine, além de participação da cantora Liniker.

Na sexta-feira (13), a noite de folia vai ser comandada por mulheres, com apresentações de Iza e Raphaela Santos e Vanessa da Mata. Também haverá show de Maestro Spok, com participação de Chico César, Orum, Bongar e Fabiana Cozza.

A noite de sábado (14) vai ser embalada pela apresentação da cantora Liniker e Ludmilla. Na sequência, o brega tomará conta do Marco Zero com show de Anderson Neiff e do espetáculo Recife Capital do Brega. No mesmo dia haverá pela primeira vez o show da Orquestra Popular do Recife com as participações de Almério e Flaira e do grupo Guerreiros do Passo, espetáculo que participa do filme ‘O Agente Secreto'.

No domingo (15), o pagode e o samba se misturam e alegram os foliões no Marco Zero com apresentações de Pixote, Sorriso Maroto, Karynna Spinelli e Mariene de Castro.

Já a segunda (16) terá shows de Seu Jorge e Alok, além das apresentação de Nação Zumbi, que contará com a participação de Devotos. A abertura da noite acontecerá com a tradicional apresentação do Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

Fechando a programação do Carnaval do Recife 2026 na terça-feira (17), haverá apresentações do cantor Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença, finalizando com o tradicional Orquestrão comandado por Maestro Spok.

Veja a programação de show do Marco Zero

Quarta -feira (11)

17h - Clarins de Momo de Pernambuco



Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso

Quinta-feira (12)

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré

19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok

22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

0h - Priscila Senna

Sexta-feira (13)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.

18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar

20h - Vanessa da Mata

22h - Iza

0h - Raphaela Santos

Sábado (14)

16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe

18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife

19h30 - Bloco do Silva

21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna

22h50 - Ludmilla

00h30 - Anderson Neiff

01h10 - Recife Capital do Brega

Domingo (15)

17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)

19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues

21h - Mariene de Castro

22h50 - Pixote

00h40 - Sorriso Maroto

Segunda-feira (16)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério



21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos

23h15 - Seu Jorge

01h - Alok

Terça-feira (17)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Geraldo Azevedo

22h- Elba Ramalho

0h - Alceu Valença

02h - Spok e Orquestrão