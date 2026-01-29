Carnaval 2026: roteiro de prévias no Recife tem afoxés, blocos e concurso de passista

Entre esta sexta (29) e domingo (1º), haverá ao menos 10 eventos de prévias carnavalescas no Recife

Concurso de passistas de frevo apresenta finalistas (Divulgação)

Está chegando a hora oficial da folia. Enquanto esperam o início do Carnaval 2026, os foliões podem aproveitar mais prévias no Recife.

Haverá, segundo a prefeitura, ao menos 10 eventos, entre esta sexta (29) e o domingo (1º). Confira alguns deles.

Concurso de passistas

O Concurso de Passista, que faz parte da série oficial da programação do Carnaval do Recife 2026, termina nesta quinta (29). Os passistas mostram suas habilidades, técnica e jogo de cintura marcando o passo na passarela montada no Pátio de São Pedro, no Centro, a partir das 18h.

Os primeiros a se apresentar são os pequenos da categoria Mirim, válidos para crianças com até 11 anos.

Valendo premiação de primeiro e segundo lugar estão nas categorias Juvenil 1 (de 12 a 14 anos, masculino e feminino); Juvenil 2 (de 15 a 17 anos, masculino e feminino); adulto (a partir de 18 anos, masculino e feminino) e Passista Folião para competidores acima de 18 anos (masculino e feminino).

O Concurso de Passista premiou o primeiro e o segundo lugar de cada categoria com valores que variam de R$ 1.260 a R$ 2.700.

Já o Passista Folião premiará apenas o primeiro lugar masculino e o primeiro feminino com o valor de R$ 2.700,00 para cada um dos vencedores.

Cultura Popular Anima no Bairro do Recife

A Prefeitura do Recife realiza o Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que integra a programação das prévias do Carnaval 2026 e transforma o Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, em um ponto de encontro da diversidade cultural pernambucana.

Os cortejos acontecem a partir das 17h nas sextas-feiras e das 16h nos sábados e domingos, reunindo mais de 20 agremiações por dia em desfiles que celebram a tradição, a identidade e a pluralidade do Carnaval recifense.

No sábado (31) e domingo (1º) , a programação ocorre nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, reunindo maracatus de baque virado e baque solto, afoxés, bois, ursos, caboclinhos, blocos líricos, clubes de frevo, orquestras, passistas e grupos de dança, que dão o tom da festa e convidam moradores, foliões e visitantes a brincar Carnaval ao som das mais originais origens pernambucanas.

Com concentração no Cais da Alfândega, o percurso segue pela Avenida Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Rua da Moeda, Rua Mariz e Barros, Avenida Rio Branco e Rua do Bom Jesus, com encerramento na Praça do Arsenal.

Veja a proggramação

Sexta-feira | 30 de janeiro de 2026 | 17h às 22h

Bloco Eu Quero Mais, Maracatu Onça Dourada de Aliança, Afoxé Omolu Pa Kérù Awo, Entidade Cultural Afoxé Omo Lufan, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Afoxé Elegbará, Grupo Cultural Maria Vicência, Orquestra Os Cobras, Grupo de Passistas Na Onda do Frevo, Orquestra Moto Frevo, Boi Faceiro, Tribo de Índio Ubirajara, Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Urso Preto do Maranguape, Tribo de Índios Tupiniquins, TCM Azulão em Folia, TCM Batutas de Água Fria, Tribo Caboclinho Tupinambá de Cavaleiro, Clube Carnavalesco Urso do Oião, Bloco Compositores e Foliões, Maracatu Nação Cambinda Estrela, Maracatu Nação Encanto do Dendê, Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, Desfile Oficial do Baque Mulher e Maracatu Nação Xangô Alafin.

Sábado | 31 de janeiro de 2026 | 16h às 20h

Cia de Folguedos, Orquestra Império, Trinca de Às Às Passistas de Frevo, Candeias Frevo Orquestra, Troça Carnavalesca Comunitária Mixta Tô Chegando Agora, Troça Carnavalesca Mista Suely no Frevo, Cia Só Ares de Dança, Orquestra Frevo Zen, Cia 40 Graus de Dança, Contemporânea Frevo Orquestra, Reisado Imperial, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Afoxé Ara Ow Funfun - Povo dos Ventos, Afoxé Aféfé Lagbará, Afoxé Filhos de Dandalunda, La Ursa de Mainha, Boi da Cutia, Inclusão Cia de Dança, Orquestra Super Pop, Studio 08 de Dança, Empada Frevo Orquestra, Grupo de Passistas Luz do Amanhecer, Estandarte Frevo Orquestra e Pitombeira dos Quatro Cantos.

Domingo | 1º de fevereiro de 2026 | 16h às 20h

Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Orquestra Apollo Frevo, Orquestra Capiba, Clube de Boneco Seus Malaquias, Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, Maracatu Estrela da Tarde, Tribo de Caboclinho Tupi, Caboclinho Os Carijós de Goiana, Maracatu Onça Dourada de Aliança, Maracatu de Baque Solto Leão Coroado, Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado de Tracunhaém, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Afoxé Povo de Ogunté, Boi Mirim de Água Fria, Madeira do Rosarinho, Sultaki do Samba, Maracatu Nação Porto Rico, Grupo Jardim no Frevo, Orquestra A Recifense, Grupo de Dança Doce Mel, Orquestra Abraça Recife, Passistas Balé Popular do Recife, Orquestra 6 de Dezembro, Cia Dançantes do Passo, Orquestra Veneno do Recife e Sambadeiras .

Aurora dos Carnavais



A Rua da Aurora, na área central da cidade, terá encontro de frevo canção. O Aurora dos Carnavais chega à sua 27ª edição no sábado (31) e no domingo (1º).

A concentração será próxima ao monumento Tortura Nunca Mais, a partir das 16h. Ao todo, 28 blocos líricos fazem parte do encontro que a quase três décadas é tradição do Carnaval do Recife.

Este ano, o flabelo do Aurora será carregado pela flabelista do Bloco Lírico Compositores e Foliões, no sábado (31/01), e pela flabelista do Bloco Lírico Folguedos de Surubim, no domingo (1º/02).

No pequeno percurso feito, os flabelistas encontram-se com os foliões ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais. Banjo, bandolim, flauta, violão, cavaquinho, pandeiro, clarinete. Estes instrumentos embalam as canções de frevo que falam de romantismo, saudade, beleza numa celebração aos antigos carnavais e resgatam o amor pelo Recife.

Outra característica dos Blocos Líricos é a chegada de novos grupos que todos os anos se formam na cidade. "A cada ano novos blocos líricos surgem e isso reforça a importância dessa modalidade do frevo que permanece tão viva. Essa é uma característica muito interessante: pessoas mais maduras desfilando, cantando e se divertindo ao lado dos jovens que estão chegando agora", pontua Carmem.

Veja a programação

Sábado - 31/01Domingo - 1º/02

01. Som de Serenata

02. Estrela da Ilha

03. Flor do Eucalipto

04. Edite no Cordão

05. Compositores e Foliões

06. Utopia e Paixão

07. Flabelo do Amor

08. Cordas e Retalhos

09. Eu Quero Mais

10. Flabelo Encantado

11. Batatas

12. Flores do Capibaribe

13. Com Você no Coração

14. Flores01. Folguedos de Surubim

02. Lira do Carpina

03. Magia Lírica

04. Verde Linho

05. Damas e Valetes

06. Sempre Feliz

07. Flor do Tamarindo

08. Confete e Serpentina

09. Ilusões

10. Flores do Paulista

11. Boêmios da Boa Vista

12. Seresteiros de Salgadinho

13. Amantes das Flores

14. Saudade

Afoxés

No domingo (1º), o Pátio de São Pedro recebe o Encontro de Afoxés. A prévia carnavalesca reúne música, dança, núcleos e o axé das tradições afro-brasileiras para reviver a alegria dos terreiros nas ruas.