Carnaval do Recife: Polos gastronômico e do Samba, e central de serviços terão novas localizações em 2026

Na edição do Carnaval do Recife 2026, a Arena de gastronomia e de serviços passará a funcionar no Armazém 14, enquanto o Polo do Samba será no Parador

Polo Gastronômico e de serviços antes era situado nas imediações da Praça do Arsenal (Foto: Crisly Viana/DP Foto)

No Carnaval 2026 do Recife, algumas atrações terão novas localizações. A Arena Gastronômica, que oferta também serviços essenciais aos foliões, e o Polo do Samba, estarão funcionarão em outros endereços. As informações foram repassadas pela Prefeitura do Recife em coletiva realizada nesta quinta (22).

Este ano, o polo gastronômico passará a funcionar no Armazém 14, em uma estrutura climatizada com 13 restaurantes, e disponibilização de serviços essenciais, como farmácia, caixa eletrônico 24 horas, Grife do Carnaval, achados e perdidos, e um espaço infantil com fraldário, área de amamentação e recreação para crianças.

O Polo do Samba, também mudará de endereço neste Carnaval: será no Parador, na ponta da Ilha do Recife. Anteriormente, era situado na Rua da Moeda.

Confira a programação do Polo do Samba:

13/02 - SEXTA-FEIRA

Kalinas

Cinho do Cavaco

Xico de Assis

Excesso de Bagagem

Luísa Pérola

Sambstar

Gerlane Lops

14/02 - SÁBADO

Escola Pérola do Samba

Yabás do Samba

Adriana B

Belo Xis

Elys Viana

Jorge Riba

Carla Rio

Pagode do Didi

15/02 - DOMINGO

Galeria do Ritmo

Nego Thor

Cybelle do Cavaco

Grupo Terra

Ramos Silva

Leno Simpatia

Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte

Simples Olhar

16/02 - SEGUNDA-FEIRA

Gigante do Samba

Pérola do Samba

Gerlane Gell

Cris Galvão

Maria Pagodinho

Leyde do Banjo e as Maris do Samba

Gabi do Carmo

Grupo Revelação

17/02 - TERÇA-FEIRA

Bloco de Samba a Turma do Saberé

Mell Mocidade do Samba

Wellington do Pandeiro

Mesa de Samba Autoral

Helena Cristina

Sambar & Love