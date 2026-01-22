Carnaval do Recife: Polos gastronômico e do Samba, e central de serviços terão novas localizações em 2026
Na edição do Carnaval do Recife 2026, a Arena de gastronomia e de serviços passará a funcionar no Armazém 14, enquanto o Polo do Samba será no Parador
Publicado: 22/01/2026 às 16:13
Polo Gastronômico e de serviços antes era situado nas imediações da Praça do Arsenal (Foto: Crisly Viana/DP Foto)
No Carnaval 2026 do Recife, algumas atrações terão novas localizações. A Arena Gastronômica, que oferta também serviços essenciais aos foliões, e o Polo do Samba, estarão funcionarão em outros endereços. As informações foram repassadas pela Prefeitura do Recife em coletiva realizada nesta quinta (22).
Este ano, o polo gastronômico passará a funcionar no Armazém 14, em uma estrutura climatizada com 13 restaurantes, e disponibilização de serviços essenciais, como farmácia, caixa eletrônico 24 horas, Grife do Carnaval, achados e perdidos, e um espaço infantil com fraldário, área de amamentação e recreação para crianças.
O Polo do Samba, também mudará de endereço neste Carnaval: será no Parador, na ponta da Ilha do Recife. Anteriormente, era situado na Rua da Moeda.
Confira a programação do Polo do Samba:
13/02 - SEXTA-FEIRA
Kalinas
Cinho do Cavaco
Xico de Assis
Excesso de Bagagem
Luísa Pérola
Sambstar
Gerlane Lops
14/02 - SÁBADO
Escola Pérola do Samba
Yabás do Samba
Adriana B
Belo Xis
Elys Viana
Jorge Riba
Carla Rio
Pagode do Didi
15/02 - DOMINGO
Galeria do Ritmo
Nego Thor
Cybelle do Cavaco
Grupo Terra
Ramos Silva
Leno Simpatia
Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
Simples Olhar
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Gigante do Samba
Pérola do Samba
Gerlane Gell
Cris Galvão
Maria Pagodinho
Leyde do Banjo e as Maris do Samba
Gabi do Carmo
Grupo Revelação
17/02 - TERÇA-FEIRA
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro
Mesa de Samba Autoral
Helena Cristina
Sambar & Love